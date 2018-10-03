Грудь после кормления: как привести ее в норму

Рождение ребёнка, безусловно, очень трогательный момент. Не менее трогательным становятся и первые прикосновения, взгляды и такой тонкий процесс как кормление грудью. Ведь это не просто питание ребёнка, это способ единения, общения матери и дитя.

Причём, согласитесь, есть в этом процессе ещё и чисто визуальные преимущества: можно носить глубокие декольте и выглядеть сногсшибательно. Когда же грудное вскармливание заканчивается, кожа, порой, теряет эластичность, а мышцы форму, иногда доставляя расстройства.

Вернуть груди красоту помогут физические упражнения, которые укрепят мышечный корсет, поддерживающий молочные железы, эффективные бьюти-процедуры и косметические средства. Непременное условие — регулярность и тщательность.

Как ухаживать за кожей груди: основные правила

Кожа на груди очень нежная и легко растяжимая, поэтому ей требуется деликатный и регулярный уход. А во время беременности и в период лактации груди требуется особое внимание: нагрузка на кожу в виде увеличившихся молочных желез и гормональные изменения в организме могут привести к потере эластичности. Не так критично, что именно вы будете использовать — кремы от растяжек или обычные увлажняющие кремы. Как минимум раз в день мягко втирайте косметику в кожу.

В период лактации лучше использовать натуральную или органическую косметику, безвредную для малыша. Нанося подобные средства на кожу груди, избегайте области сосков: каким бы натуральным ни был состав, «кормить» им кроху всё же не стоит.

Специальная косметика для кожи груди

После прекращения грудного вскармливания можно использовать специальные кремы и гели для восстановления формы груди. Например, так называемые бустеры (от англ. boost — повышение, увеличение, стимулирование). Их основная суть в том, что они увеличивают уровень увлажнённости кожи, её сопротивляемость и эластичность. За счёт специальных компонентов кремы повышают упругость кожи и омолаживают её.

Поэтому при выборе специальной косметики для груди, особое внимание уделите изучению состава. Хорошо, если в креме для кожи декольте будут витамины Е и С, известные своими антиоксидантными свойствами, растительные масла (персиковое, ши, виноградной косточки), обладающие смягчающими, восстанавливающими и омолаживающими свойствами, коллаген и гиалуроновая кислота для увлажнения и борьбы с возрастными изменениями кожи.

Спорт

Грудь состоит из жировой ткани и молочных желез, но мышечной массы, как у мужчин, она не имеет. Но слегка подтянуть её можно за счёт укрепления грудных и плечевых мышц. Этому хорошо способствуют такие упражнения как отжимания, махи и занятия с гантелями.

Если нет времени на полноценный фитнес, смело занимайтесь вместе с малышом: носите его на руках, подбрасывайте вверх, или используйте кроху в качестве дополнительного веса, поднимая и опуская его, как при упражнениях с гантелями.

Массаж

Массаж повысит упругость и тургор кожи груди. Только делать его нужно не руками, а мощной струей душа. Водяные струйки из душевой лейки ощутимо, но достаточно деликатно помассируют кожу. Еще лучше, если вода будет чередоваться — прохладная с умеренно горячей.