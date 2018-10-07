Как правильно делать массаж самой себе 

Массаж — прекрасный способ снять напряжение после трудовой недели и вернуть мышцам тонус. Но не всегда хватает времени и сил добраться до специалиста. В таких случаях на выручку приходит самомассаж.
Научиться доставлять себе удовольствие, а также минимизировать различные боли не так сложно. Следует только помнить о правилах безопасности и знать некоторые приемы.
Техника безопасности при самомассаже:
- Перед интенсивным массажем всегда разогревайте мышцы.
- Никогда не делайте массаж области живота сами. Пусть это сделает профессионал.
- Женщинам не рекомендуется самим массировать грудь — это опасно.
- Ни в коем случае нельзя делать самомассаж в областях расположения лимфатических узлов: подмышки, паховая область, подколенная складка.
- Не «скручивайте» себе шею! Самостоятельно рассчитать движение в области шеи очень сложно, непрофессиональными скручиваниями можно сместить позвонки.
- Не стоит щелкать и хрустеть пальцами: это приведет к гиперподвижности суставов, они будут часто «вылетать».
- Следите за силой и дозировкой массажа! Движения не должны быть грубыми и неритмичными: бессистемность и чрезмерная длительность массажа могут вызвать болевые ощущения и судорожные сокращения мышц. Процедура такого рода принесет не пользу, а вред.
Приемы самомассажа
При отеках ног
Захватить ногу ладонями с двух сторон у стопы, достаточно крепко сжать и медленно вести руки вверх к паху.
При целлюлите
В домашних условиях для борьбы с «апельсиновой коркой» полезно постучать себя по проблемным местам разделочной доской или ракеткой для пинг-понга — помогает.
Уставшие мышцы
Сжать мышцу с двух сторон и выполнять круговые движения ладонями (прием «валяние»). Полезно также хорошенько, до покраснения, растереть мышцы.
При боли в спине
Чтобы разогреть мышцы, область поясницы сначала надо растереть. После этого помассировать больную зону костяшками пальцев, выполняя круговые движения. Другой вариант: захватить пальцами области по обе стороны позвоночника и «растянуть» кожу в разные стороны.
При головной боли
Растереть уши, а затем круговыми движениями массировать затылок и височную часть головы. Можно также захватить волосы и немного приподнять вверх. Достаточно легкого натяжения волос. Мышцы расслабятся и боль отступит.