Как правильно делать массаж самой себе

Массаж — прекрасный способ снять напряжение после трудовой недели и вернуть мышцам тонус. Но не всегда хватает времени и сил добраться до специалиста. В таких случаях на выручку приходит самомассаж.

Научиться доставлять себе удовольствие, а также минимизировать различные боли не так сложно. Следует только помнить о правилах безопасности и знать некоторые приемы.

Техника безопасности при самомассаже:

Перед интенсивным массажем всегда разогревайте мышцы. Никогда не делайте массаж области живота сами. Пусть это сделает профессионал. Женщинам не рекомендуется самим массировать грудь — это опасно. Ни в коем случае нельзя делать самомассаж в областях расположения лимфатических узлов: подмышки, паховая область, подколенная складка. Не «скручивайте» себе шею! Самостоятельно рассчитать движение в области шеи очень сложно, непрофессиональными скручиваниями можно сместить позвонки. Не стоит щелкать и хрустеть пальцами: это приведет к гиперподвижности суставов, они будут часто «вылетать». Следите за силой и дозировкой массажа! Движения не должны быть грубыми и неритмичными: бессистемность и чрезмерная длительность массажа могут вызвать болевые ощущения и судорожные сокращения мышц. Процедура такого рода принесет не пользу, а вред.

Приемы самомассажа

При отеках ног

Захватить ногу ладонями с двух сторон у стопы, достаточно крепко сжать и медленно вести руки вверх к паху.

При целлюлите

В домашних условиях для борьбы с «апельсиновой коркой» полезно постучать себя по проблемным местам разделочной доской или ракеткой для пинг-понга — помогает.

Уставшие мышцы

Сжать мышцу с двух сторон и выполнять круговые движения ладонями (прием «валяние»). Полезно также хорошенько, до покраснения, растереть мышцы.

При боли в спине

Чтобы разогреть мышцы, область поясницы сначала надо растереть. После этого помассировать больную зону костяшками пальцев, выполняя круговые движения. Другой вариант: захватить пальцами области по обе стороны позвоночника и «растянуть» кожу в разные стороны.

При головной боли

Растереть уши, а затем круговыми движениями массировать затылок и височную часть головы. Можно также захватить волосы и немного приподнять вверх. Достаточно легкого натяжения волос. Мышцы расслабятся и боль отступит.