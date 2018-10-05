Что тело делает без вашего ведома

Тело человека — это сложнейший механизм. Знали ли вы, что наш мозг работает лишь на 10%? Колоссальное количество процессов происходит в нашем организме каждую секунду. Некоторые из них мы можем контролировать, но есть и те, которые происходят без нашего ведома.

Внезапное падение во сне

В этот момент тело полностью расслабляется, а мозг все еще активно работает. Такой диссонанс воспринимается телом как внезапное падение.

Слезы

Слезы помогают вывести инородные вещества, которые попали в глаз. В те моменты, когда в глазах нет ощущения песка, а в сердце засело чувство грусти, мы начинаем рыдать. Считается, что это эмоциональная разрядка, которая защищает психику человека.

Покраснение кожи

Кровь приливает к лицу, щеки алеют, и появляется заметный румянец. Существует множество различных причин для этого. Румянец может появиться из-за мороза или легкого стеснения.

Зевота

Помимо того, что она довольно заразительна, зевота снимает усталость и нервное напряжение во время долгих и однообразных занятий.

Икота

Когда в желудок попадает большое количество воздуха, организм старается рефлекторно избавится от него. Именно в этот момент появляется икота.

Мурашки

Гусиная кожа появляется в тот момент, когда телу холодно. Таким образом оно пытается задержать прогретый воздух над поверхностью кожи с помощью поднятия волосков.

Морщинки на пальцах

По словам ученых, такая особенность нам досталась от предков — обезьян. Морщинистая кожа меньше скользит по гладким поверхностям и помогает не поскользнуться.