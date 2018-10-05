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Что будет, если неправильно спать
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Что будет, если неправильно спать 

Рамблер 10 часов назад
Фото: giphy.com
Вокруг сна всегда существовало множество суеверий и примет. Причем не все они бессмысленны, некоторые можно объяснить с медицинской точки зрения. Итак, что же может произойти с организмом, если спать неправильно? Что говорят на этот счет приметы и как их можно объяснить с медицинской точки зрения?

Нельзя спать на животе

В такой позе любят спать очень многие, однако она считается не самой удачной.
Например, у староверов считалось, что это поза покойника. Согласно исламу, на животе спят грешники.
С медицинской точки зрения такое положение во время сна может навредить, поскольку голова всегда повернута в одну строну. Это негативно влияет на позвоночник. Для женщин сон на животе может обернуться проблемами с грудью из-за нарушения кровообращения. Такая поза также может негативно влиять на мужскую потенцию.
Людям с повышенным давлением не рекомендуется спать на животе, поскольку это может привести к обострениям и приступам.

Нельзя спать на закате

Согласно поверьям это время принадлежит злым духам, а спящий человек считается крайне уязвимым.
Медицина не запрещает спать на закате, однако стоит иметь ввиду, что такой распорядок очень сильно сбивает биоритмы. Проснувшись вечером, человек не сможет заснуть ночью. Результат — сильный недосып и плохое самочувствие.

Нельзя спать на полный желудок

Народные приметы обещают плохие сны и пробуждение ночью из-за сна на полный желудок.
А врачи советуют закончить последний прием пищи за 3-4 часа до того момента, когда вы соберетесь лечь спать. Дело в том, что во время сна все процессы в организме замедляются, и плотный ужин плохо переварится. Если наедаться перед сном систематически, то можно легко заработать проблемы с ЖКТ.
Женский форум
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