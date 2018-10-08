Фитнес без вреда для здоровья

«Движение — жизнь», — и это не просто слова. Наше тело изначально создано для того, чтобы двигаться. При недостатке движения оно не может правильно функционировать. Именно поэтому движение — это лучшее лекарство для тела. Но, как в случае с любыми лекарствами, важно не переусердствовать и выбрать наиболее подходящее. Остеопат и краниопостуролог (соавтор метода Краниобаланс) Владимир ЖИВОТОВ рассказал нам, какой фитнес точно не навредит здоровью и что нужно знать начинающим спортсменам.

Владимир Животов, врач-остеопат, автор запатентованной методики «краниобаланс»

Чем опасна ходьба по беговой дорожке

Работа в офисе — злейший враг позвоночника: при ежедневных восьми часах работы за компьютером, просто невозможно избежать боли в спине, пояснице, шее или крестце. Чтобы восстановить тело после рабочего дня, просто необходимо движение. И 30-40 минут пешей ходьбы будет вполне достаточно. Надо отметить, что под «пешой ходьбой», я имею в виду именно ходьбу пешком в помещении или на открытом воздухе, но ни в коем случае не на беговой дорожке.

Дело в том, что монотонный темп, заданный тренажером, не подходит для нашего тела. Оно создано для движения, причем движения живого — с переменой скорости, активным изменением положения частей тела и направления взгляда. Дорожка же очень ограничивает все эти параметры.

Если даже темп меняется, то это происходит опять же в соответствии с программой, а не с потребностями организма. Таким образом, тренирующийся становится частью механизма, деталью дорожки, а это противоречит самой природе человека. Кроме того, глаза, как правило, при этом зафиксированы в одной точке, что рефлекторно влечет за собой фиксацию и напряжение подзатылочных мышц и всей осевой мускулатуры спины.

Тренажерный зал: проконсультируйся с врачом

Если фитнес появился в вашей жизни не так давно и его основная задача — укрепить пошатнувшееся здоровье, то занятия в тренажерном зале — не лучший выбор. Силовые (анаэробрые) нагрузки могут иметь побочные действия в виде усиления уже имеющихся проблем опорно-двигательного аппарата. Многие тренеры, узнав, что у клиента протрузия или межпозвонковая грыжа, рекомендуют «укрепить мышечный корсет» упражнениями на тренажерах.

Однако, если у человека кривой костяк, то, укрепляя таким образом мышечный корсет, он будет только усиливать искривления осевого скелета. Для наглядности можно представить, что получится, если на кривые мачты корабля натягивать паруса. Представили?

Кроме того, для большинства людей, решивших пойти в спортзал, главной задачей является снижение веса. Однако, интенсивно занимаясь на тренажерах, вместо похудения они часто получают обратный эффект: цифры на весах, вопреки всем ожиданиям, начинают расти. Дело в том, что силовые нагрузки при несбалансированном питании часто способствуют набору веса. Это также приводит к увеличению осевых нагрузок на позвоночник и может только ухудшить состояние спины.

Пресс: качать или не качать?

Начну с того, что развею распространенный миф: не существует «верхнего» и «нижнего» пресса. Это одна мышца — прямая мышца живота, которая начинается от хрящей 5-7 ребер и прикрепляется к лобковому симфизу. Поэтому при выполнении упражнения она сокращается сразу вся, и проработать только какую-то одну из её частей не получится.

Часто, чтобы накачать заветный пресс, новички усиленно поднимают ноги вверх, из положения лежа. Это приводит к перенапряжению поясничной мышцы, что часто вызывает обострения болей в пояснице. Для того, чтобы качать пресс вполне достаточно упражнений на подъем корпуса. Также при болях в пояснице абсолютно противопоказаны упражнения с переразгибанием поясничного отдела позвоночника, якобы «закачивающие и укрепляющие» спину. Боли как раз и возникают, когда мышца перенапряжена, а такого рода упражнения только усилят напряжение.

Противопоказаны такие упражнения и при расхождении прямых мышц живота (диастазе). Вместо этого, чтобы привести мышцы в тонус лучше использовать дыхательные упражнения, связанные с втягиванием живота. При этом напряжение может быть очень сильным, а само повышение внутрибрюшного давления полностью исключается, в отличие от классических тренировок на пресс. Дыхательные упражнения в этом смысле можно назвать наиболее полезными.

Фитнес для здоровья

Оптимальное решение для укрепления здоровья и обретения бодрости духа — это аэробные нагрузки. Они включают в работу все мышцы, связки, суставы и кости, а также сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При этом активизируется работа внутренних органов и сжигаются лишние калории. Таким образом, происходит общее оздоравливающее воздействие на весь организм.

К таким нагрузкам относятся ходьба, бег, плаванье, танцы, беговые лыжи, игровые виды спорта. Что касается последнего пункта, по возможности лучше выбирать симметричные виды игр и, конечно, избегать травм. Асимметричные виды спорта приводят к перегрузке мышц одной стороны тела, таким образом усиливая проявления сколиоза.

Популярная в последнее время скандинавская ходьба с палками, Nordic Walking, может быть оправдана только при движении по возвышенностям или в горах. При движении по горизонтальной поверхности такая разновидность ходьбы нефизиологична: она приводит к перегрузке мышц плечевого пояса и шеи.

Какую бы физическую активность вы не выбрали, важно помнить, что главная ее задача — поддержать тело, дать ему то, для чего оно создано, но ни в коем случае не переусердствовать и не навредить. Прислушивайтесь к собственным ощущениям, не гонитесь за чужими идеалами — и тогда вы сможете ощутить неподдельную радость и положительный эффект от тренировок.