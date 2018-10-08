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Полезные привычки, которые на самом деле вредят
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Полезные привычки, которые на самом деле вредят 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Не все полезные привычки одинаково полезны. От каких привычек стоит отказаться, чтобы не навредить собственному организму.

Чистить зубы после еды

Гигиена полости рта — это прекрасно. Стоматологи рекомендуют чистить зубы утром и вечером, а также пользоваться зубной нитью и ополаскивателем. А вот сразу после еды чистить зубы не стоит, так вы можете повредить зубную эмаль, особенно если только что съели кислый фрукт или овощ.

Долго спать в выходные

Длительный сон в выходные дни не поможет наверстать недосып, накопленный за неделю, а вот суточные ритмы собьет. Лучше наладить режим дня и научиться засыпать и просыпаться в одно и то же время. Идеальным считается сон с 22.30 до 6 утра.

Устраивать разгрузочные дни

Научитесь не переедать, чтобы потом не устраивать собственному организму стресс в виде голодовки, после которой он начнет запасать каждую съеденную калорию и растить бока.

Пить молоко

Молоко — прекрасный источник белка, кальция и множества других полезных веществ, но только для детей. У взрослых не вырабатывается в достаточном количестве лактаза — фермент, отвечающий за расщепление молочного сахара. Молоку лучше предпочесть кисломолочные продукты, в них молочный сахар уже переработан полезными бактериями, а вот белка все еще много.
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