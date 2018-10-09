Сколько раз в неделю надо принимать душ?

Многие убеждены, что плескаться под водными струйками необходимо один, а то и два раза за день. Конечно, если вы работаете шахтером или активно занимаетесь спортом, такая привычка обусловлена необходимостью не прослыть неряхой. Но на самом деле, так ли необходимо часто принимать душ?

Врачи-дерматологи, кстати, убеждены, что ежедневное купание не только не полезно, но даже может навредить вашей коже и даже здоровью.

Из-за частых водных процедур кожа теряет влагу, становится сухой и даже может трескаться. Мы эти микротрещины часто просто не замечаем, а вот для бактерий это самые настоящие «ворота», через которые они могут легко проникнуть в наш организм. Таким же образом туда попадают и инфекции.

Надо также помнить о том, что кроме вредных на нашей коже «живет» множество бактерий, необходимых для поддержания иммунитета. Если плескаться в душе несколько раз в день, есть риск смыть с кожи ее натуральные масла, тем самым нарушив микрофлору, которая необходима этим полезным бактериям. Как результат — ослабление иммунитета и частые болезни.

А еще на коже образуется витамин D, который мы беспощадно смываем различными гелями для душа и антибактериальными средствами.

Надо отметить, что применение антибактериального мыла врачи считают оправданным лишь если на коже есть царапины или ссадины. В других случаях, как ни парадоксально это звучит, его применение лишь делает организм более уязвимым для инфекций.

Учитывая все вышеназванные обстоятельства, дерматологи рекомендуют сократить количество походов в душ до 2-3 раз в неделю. Но это совсем не означает, что вам придется оставаться грязными: просто не усердствуйте с гелями для душа, ведь, например, с потом и запахом может справиться обычная вода.