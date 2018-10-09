В чем вред сыроедения

В моду все больше входит сыроедение: радикальная форма вегетарианства, при которой нельзя есть продукты, прошедшие термическую обработку. Для начала разберемся, что такое сыроедение и откуда оно взялось. Сыроеды могут употреблять крупы, но исключительно в пророщенном виде, то есть, сырыми, а также растительные масла холодного отжима. Концепция сыроедения базируется на простом принципе: считается, что наши далекие предки не ели жареную и вареную пищу, а все продукты употребляли сырыми, а значит, именно такая форма питания наиболее естественная. Однако сыроеды не учитывают, что современный человек уже очень далеко ушел от своих прародителей и его организм функционирует иначе. Поэтому отказ от вареной и жареной пищи может привести к крайне негативным последствиям для здоровья.

В частности, если вы будете есть пророщенную гречневую крупу, фасоль или маниоку в больших количествах, скорее всего придется столкнуться с фоточувствительностью кожи, утверждает портал Medical News Today. Это патологическая реакция на солнечный свет. Основные проявления: солнечные ожоги, покраснение и шелушение кожи, появление отеков и крапивницы. Всему виной токсичные вещества, которые входят в состав многих сырых растений и овощей.

Также, потребляя ряд продуктов сырыми, вы, как бы это парадоксально не звучало, снижаете количество полезных веществ. Например, супы гораздо питательнее и богаче витаминами, чем сырая морковь, пастернак или картофель. Об этом говорят данные портала Live science.

Хорошо, скажете вы, а как же быть с разрушением ферментов при варке и жарке? Действительно, в этом есть доля правды: когда мы готовим, тепло уничтожает вещества, помогающие переваривать еду. Однако человеческий организм производит собственные пищеварительные ферменты. Так что, по иронии судьбы, организм сыроеда получает ничтожно мало растительных ферментов — так что их полезный эффект минимален.

Более того: из-за сыроделия вы не будете получать важнейшие витамины B12 и D, а также цинк, железо и омега жирные кислоты. Вам придется постоянно принимать таблетки, которые, как известно, негативно влияют на организм и пищеварительную систему в частности. Но у вас не будет выхода: если вы откажетесь от приема необходимых витаминов, можете столкнуться с регулярными запорами, слабостью, обмороками, снижением работоспособности и депрессией.

Особенно вредно сыроедение для детей. Несмотря на кажущуюся естественность такого питания оно совершенно нетипично для человека. Поэтому ребенок будет развиваться с тяжелыми неврологическими проблемами, начнет испытывать трудности в развитии, может стать вялым и неактивным. Как бы не было печально это признавать, именно благодаря употреблению мяса люди когда-то стали умнее остальных приматов: в нем содержится энергия, необходимая человеческому мозгу. Об этом пишет портал Life science со ссылкой на исследования американских ученых.