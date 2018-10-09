5 особенностей женского тела

Никто, наверно, не станет спорить, что мужчины и женщины отличаются друг от друга. Взглядами, поведением и, конечно, физиологией. Какие-то отличия очевидны, другие могут стать открытием даже для самих представительниц прекрасного пола.

«А нюх, как у собаки…»

Начнем с того, что женщины лучше мужчин различают запахи. Об этом ученые твердят уже давно. Даже едва уловимый аромат женский нос способен различить, в отличие от мужского. Все дело в том, что мозг прекрасной половины человечества реагирует на запахи почти в 10 раз сильнее мужского. Отсюда и такая сперспособность.

Женщины реже болеют

Более сильный иммунитет обусловлен числом Х-хромосом, которые, помимо всего прочего, являются «ответственными» за укрепление здоровья. А еще замечательный гормон эстроген препятствует преждевременному старению.

Волосы у женщин растут быстрее

Этому, конечно, можно было бы порадоваться: все женщины хотят обладать роскошными локонами. Омрачает столь прекрасный «подарок» природы лишь тот факт, что это касается волосинок а всем теле, а не только на голове. Поэтому и приходится девушкам чаще браться за бритвенный станок или записываться на прием к специалисту по депиляции. Справедливости ради надо отметить, что женские волосы в два раза меньше в диаметре, чем мужские.

Женщины меньше потеют

Это, безусловно, приятный факт. Но из него тоже вытекает одно не слишком хорошее последствие. Из-за того, что женщины в жару потеют в два раза меньше, чем мужчины, их тела хуже охлаждаются. Поэтому дамы и падают в обмороки.

«Напилася я пьяна…»

Да, пьянеют дамы гораздо быстрее мужчин. И этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что организм женщины по своей природе содержит больший запас жира, который мало того, что препятствует выведению алкоголя, так еще и имеет свойство задерживать и накапливать его. Поэтому порой утром после особенно бурной вечеринки женщины чувствуют себя так паршиво. Что поделать, физиология.