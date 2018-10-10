Витамины на осень

Одним из самых невероятных творений эволюции по праву может считаться человеческий организм. «Человеку разумному» потребовалось много столетий, чтобы только приблизиться к разгадке тайн его устройства и работы.

Организм человека — это сложный механизм, безупречная работа которого зависит от тысяч различных факторов и их сочетаний. Одним из таких факторов, напрямую влияющим на жизнедеятельность человека, его самочувствие и здоровье является витаминный баланс в организме.

Авитаминоз — недостаток витаминов, а также нарушение их органического равновесия, грозят сбоем в работе опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также всех защитных сил нашего организма. Как распознать авитаминоз?

Надо ли пить витамины осенью, ведь, казалось бы, летом мы потребляем достаточное количество овощей и фруктов, содержащих полный набор витаминов?

Признаки авитаминоза

неоднократно возникающие простудные заболевания;

сбои в работе желудочно-кишечного тракта (вздутие, диарея, запоры, болевой синдром);

ухудшение состояния зубов, волос, ногтей и кожи (в том числе, обострение имеющихся кожных заболеваний);

появление болей в суставах;

ухудшение памяти и внимания;

депрессивные состояния. Итак, как распознать начало авитаминоза, ситуацию, когда отлаженная система начинает давать сбои и витамины на осень вам категорически необходимы? К наиболее часто встречающимся сигналам, которые посылает нам организм, можно отнести следующие:

Если вы обратили внимание на появление одного или сразу нескольких из перечисленных выше симптомов, обязательно обратитесь к врачу. Терапевт проведет все необходимые исследования и, возможно, направит вас на консультацию к «узким» специалистам. В зависимости от полученных результатов, будет проведено комплексное лечение, которое вернет витаминный баланс в норму.

Витамины

Какие витамины пить осенью? Начиная прием витаминов, необходимо помнить о трех важных моментах:

Вести прием витаминов необходимо комплексно, только в этом случае вам удастся справиться с возникшими проблемами.

Принимать витаминные комплексы необходимо курсами, длительность и частота которых зависит от характера возникшей проблемы. Какие витамины пить, какой набор будет включен в комплекс, может определить только врач.

Помните о том, что витамины, как и любое другое лекарственное средство, имеет свои противопоказания и побочные эффекты, а также, при неаккуратном приеме, грозит передозировкой с различными неприятными последствиями. Перед началом приема, тщательно ознакомьтесь с инструкцией. И если вы заметили у себя проявления аллергии, появившиеся высыпания, тошноту, рвоту, головокружения, боли в животе и т.д., вам необходимо прекратить прием витаминного препарат и срочно обратиться за консультацией к врачу.

оказывает антиокислительное действие (антиоксидант);

стимулирует и укрепляет иммунную систему;

участвует в синтезе некоторых гормонов и процессе кроветворения;

ускоряет процесс регенерации тканей;

выводит токсины и регулирует обмен веществ;

влияет на проницаемость капилляров. Витамин С (Аскорбиновая кислота) Витамин С, наверное, можно считать самым известным витамином. О его существовании знают даже дошкольники, которые с удовольствием принимают кисло-сладкие витаминные драже. Среди весьма весомого перечня полезных для нашего организма свойств, можно перечислить несколько основных:

на процесс роста и размножения клеток (в том числе и системы кроветворения);

на подверженность стрессам (нормализуют работу центральной — нервной системы человека);

на работу иммунной системы;

на работу желудочно-кишечного тракта (стимулирует и регулирует работу ЖКТ);

на энергетический обмен в организме;

репродуктивную функцию женщины, а также на развитие плода во внутриутробный период;

на уровень сахара в крови человека (помогает регулировать уровень сахара). Витамины группы В В данную группу входят витамины (В1, В2, В6, В9), которые оказывают непосредственное влияние:

обеспечение окислительно-восстановительных процессов;

участвует в контроле «плохого» холестерина, предотвращает образование опасных, закупоривающих сосуды, холестериновых бляшек;

ускоряет синтез в организме белков, жиров и углеводов;

обеспечивает так называемое «клеточное дыхание» — насыщение клеток и тканей кислородом;

очищение организма от вредных, отработанных веществ. Витамин РР или никотиновая кислота Витамин РР (никотиновая кислота) присутствует в нашем организме в нескольких видах, которые объединены названием В3. Попадая в наш организм, никотиновая кислота преобразуется в активную форму и выполняет следующие функции:

влияет на состояние его кожи, волос, костей и зубов;

является мощным антиоксидантом (замедляет процессы старения клеток и тканей);

нормализует процесс обмена веществ и синтеза белков;

стимулирует выработку половых гормон. Витамин РР может приниматься как в виде никотиновой кислоты (таблетки и инъекции), так и в комплексе с другими витаминами, например, комплекс Спектрум. Витамин А Витамин А или Ретинол является первым, открытым учеными и искусственно синтезированным витамином. Ретинол оказывает огромное влияние на работу иммунной системы человека, борется с патогенными микроорганизмами — вирусами и бактериями, а также:

снижает свертываемость крови и вероятность образования тромбов в сосудах человека;

обеспечивает гладкость стенок кровеносных сосудов, что, в свою очередь, не позволяет холестериновым бляшкам задерживаться на их поверхности;

поддерживает иммунную систему;

оказывает стимулирующее действие на работу мышечной системы. Витамин Е Витамин Е является основным веществом в организме человека, способным замедлять процессы старения и оказывать омолаживающий эффект. Витамин Е — это эликсир молодости и красоты.

Принимать витамин Е необходимо по рекомендации и под наблюдением врача.