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Как быстро накачать пресс
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Как быстро накачать пресс 

Рамблер 58 минут назад
Каждая из нас хочет иметь красивое, стройное и подтянутое тело. Сделать шаг навстречу здоровому образу жизни помогут ежедневные упражнения. Вы не только почувствуете себя лучше, но и выглядеть будете заметно привлекательнее. К сожалению, не у каждой из нас находится свободное время для длительных тренировок. Но надо помнить, что спорт является одним из важных составляющих красивой внешности человека.
Лучше всего начать свои утренние тренировки с небольшой разминки, приседаний и скручиваний. Если вы начнете делать этот небольшой комплекс, то в скором времени вы заметите, что ваш живот стал плоским и подтянутым, а ягодицы более упругими. Приятным дополнением будет хорошее самочувствие и отличное настроение на весь день.
Но не усердствуйте. Мышцам тоже нужен отдых. Ко всему прочему, излишние нагрузки принесут скорее вред вашему организму, а не пользу, как задумывалось изначально.
Не забывайте о питании. С правильным рационом упражнения будут в разы эффективнее.
Женский форум
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