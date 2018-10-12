Как кофе влияет на размер женской груди

Исследования показали, как размер груди у женщин связан с любовью к кофе.

Ученые из шведского университета Лунда провели исследование. В нем приняли участие около 300 женщин, которые очень любят кофе. В Швеции, к слову, вообще принято пить кофе по поводу и без, а перерыв на кофе даже имеет специальное название — фика.

Предположения, что кофе уменьшает размер груди, высказывались давно. Исследование шведских ученых это подтвердили. Действительно, у женщин, которые пили от двух и более чашек кофе в день, грудь стала меньше на 15-17%. Причем наибольшие потери понесли обладательницы пышной груди.

Кофе снижает выработку эстрогена, которые влияет на жировые отложения, в итоге количество жира уменьшается, а вмести с ним и грудь.

Кроме того, выяснилось, что благодаря кофе снижается риск развития рака кожи примерно на 20 процентов, и на 25 процентов уменьшается вероятность образования камней в желчном пузыре.