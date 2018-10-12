Неочевидные способы применения «Звездочки»

Небольшую красную коробочку со звездочкой на крышке можно было найти в аптечке любой советской семьи. Мазь применяли, когда нужно было облегчить головную боль или справиться с симптомами простудных заболеваний. Но, оказывается, «Звездочку» можно использовать и в других случаях.

Как средство для педикюра

Мазь отлично можно подходит для ухода за стопами. Нанесите средство тонким слоем на пятки перед сном и наденьте хлопчатобумажные носочки. Утром смойте мазь и порадуйтесь нежной коже не стопах.

Для избавления от боли в мышцах

“Звездочка” помогает снять мышечную усталость и неприятные ощущения ничуть не хуже разрекламированных средств. Необходимо втереть немного мази в больные места и слегка помассировать их. Уже через несколько минут вы почувствуете облегчение.

Для идеальной кожи

Немного мази, нанесенной на мелкие прыщики, которые порой появляются на коже и приводят в ужас представительниц прекрасного пола, избавят вас от этой проблемы в самое короткое время.

В качестве антисептика

Если вы порезались или поцарапались, а под рукой нет ничего, кроме волшебной «Звездочки», смело используйте ее вместо йода или зеленки. Мазь прекрасно борется с воспалениями и инфекциями. А еще она отлично подходит для избавления от синяков.

Для похудения

Нет, уповать на то, что намазавшись «Звездочкой» на ночь, утром вы станете обладательницей идеальных форм, не стоит. Но мазь отлично стимулирует сжигание жира.

Вместо освежителя воздуха

Добавьте пару немного «Звездочки» в увлажнитель воздуха и дом наполнится ее запахом. Это еще и полезно, помните же, что основное предназначение мази — облегчение симптомов простуды?

Для борьбы с насекомыми

Когда летом вас начнут донимать комары, вспомните про «Звездочку». Ее запах совсем не по вкусу кровососущим насекомым и они будут держаться от вас подальше, если вы нанесете немного мази на открытые участки тела. Кроме того, «Звездочка» поможет снять зуд, если вас уже укусил комар или, например, оса.