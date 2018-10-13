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Всемирный день без бюстгальтера отмечают в мире
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Всемирный день без бюстгальтера отмечают в мире 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Рамблер
Зачем придумали День без бюстгальтера и почему это действительно важно.
Сегодня, 13 октября, отмечается Всемирный день без бюстгальтера, главная цель которого привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения рака груди.
В октябре в разных странах проводятся специальные мероприятия, направленные на максимально широкое распространение информации среди женщин о раке груди. Активисты движения сделали своим символом розовую ленточку. Кстати, в некоторых странах даже здания подсвечивают розовым в этот день.
В День без бюстгальтера пользовательницы соцсетей публикуют фотографии с хэштегами #nobra, #nobraday и другими подобными. Так они выражают свою поддержку всем, кто столкнулся с раком груди, и призывают к освобождению от традиции носить сковывающую одежду. А в конце октября мусульманские организации США проводят День розового хиджаба, выражая таким образом солидарность в борьбе с раком груди.
Женский форум
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