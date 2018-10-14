Как быстро похудеть с помощью бега

Считается, будто бег чуть ли не лучшая нагрузка для быстрого сброса веса. Данная распространенная ошибка сгубила радужные начинания тысяч людей: начав бегать и не увидев результата через неделю, такой «спортсмен» разочарованно возвращается к любимому сериалу на диване. Дело в том, что практически каждый новичок совершает одни и те же ошибки, мешающие избавиться от проклятых килограммов. Мы научим вас, как нужно бегать так, чтобы похудеть в максимально короткие сроки.

Топливо для бега

Наш хитрый организм способен использовать несколько источников энергии, но предпочитает тот, что попроще. Этим «попроще» является сложный углевод гликоген — он и расходуется в первую очередь для любой активности. Запаса гликогена телу хватает минут на 50 активной работы, после чего в мозг поступает сигнал — сворачиваемся, топливо на исходе. Обычно в такой переломный момент приходится подключать силу воли, иначе сами не заметите, как с беговой дорожки телепортировались на любимый диван.

Принцип сброса веса

Самое важное — не поддаваться. Побегав с полчасика вы растратите лишь запасы «быстрого топлива», а жир так и останется неприкосновенным запасом. Просто организму сложнее использовать его в качестве источника энергии, вот он и давит — идем домой! Запомните: именно в этот момент вы и начинаете терять ненавистные килограммы. Наплюйте на моральное и физическое истощение, к этому времени они всего лишь иллюзия.

Неправильный подход

Большинство начинает (и в отсутствие результата быстро заканчивает) бегать трусцой — регулярно, но не очень долго и совсем неторопливо. Такие нагрузки похудеть не помогут, а вот зарядкой будут неплохой. Брать с места в карьер тоже не стоит: интенсивные и долгие тренировки гарантированно станут причиной неприятных травм. Приготовьтесь к тому, что для начала придется пару недель бегать в щадящем ритме, чтобы дать организму адаптироваться.

Простой способ

Для не желающих разбираться в тонкостях работы собственного организма подойдет простой, но более долгий метод. Это все тот же бег трусцой, со средней крейсерской скоростью. Вот только одна тренировка должна длиться не меньше полутора часов: первые 50 минут тело разогревается и разминается, оставшееся время вы работаете на сжигание жира.

Интервальные тренировки

Гораздо более эффективно будет разобраться в принципе интервальных тренировок — благо это не так уж и сложно. При интервальном беге нужно чередовать периоды высокой нагрузки и отдыха. Ориентируйтесь по секундомеру: первые пять минут бегайте трусцой, это будет разминка. Следующую минуту переходите на быстрый бег. Заканчивайте цикл минутой быстрого шага. Таких подходов за одну тренировку нужно сделать шесть, завершает занятие бег трусцой. Всего 42 минуты осознанной работы в день помогут сбросить вес очень быстро.

Идеальная нагрузка

В принципе, можно остановиться и на интервальных тренировках. Но если результат требуется «здесь и сейчас», то лучше будет чередовать дни интервального бега и дни, когда вы бегаете долго и равномерно. Так организм не сможет приспособиться к нагрузкам и будет вынужден постоянно задействовать жировые запасы для восполнения энергии.

Время тренировки

Оставляйте для беговых тренировок свободные вечера. Оптимальный промежуток времени — с 19:00 до 20:00. Мышцы все еще готовы к работе, а без подпитки организм будет вынужден быстрее переходить с гликогена на жир. Утренние пробежки чуть менее эффективны, зато приятным бонусом дают заряд энергии на весь день.