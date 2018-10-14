12 правил питания

В условиях современного образа жизни, под воздействием рекламной атаки вредных для здоровья «продуктов питания» говорить о естественном питании не приходится. Так же, как не приходится говорить о естественном состоянии сознания людей. Поэтому совершенно необходимы правила питания, восстанавливающие иммунитет.

1. Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть

Питание — не самоцель, а средство достижения цели. Осознавая Высший Смысл жизни и свое предназначение, нужно употреблять в пищу только полезные продукты, способствующие приобретению необходимых физических и психических качеств для эффективных действий на Пути достижения Высшей Цели.

2. Голод — правда, а аппетит — ложь

Аппетит — это желание съесть что-нибудь вкусненькое. А голод — это, с одной стороны, готовность есть любую пищу (как, например, после длительной прогулки на природе или после напряженного физического труда) и, с другой стороны, точное знание, какая именно пища в данный момент требуется организму (калорийная или витаминная, сладкая или соленая, жидкая или твердая, обычная или необычная — мел или соль, например, и т. п.).

Аппетит — это результат давно распущенных чувств и отсутствия их волевого смирения. Пищевая озабоченность или аппетит могут быть также связаны с бессознательным стремлением «отключиться» от стрессовых влияний, отвлекаясь на вкусовые ощущения. Подобным образом могут возникать и другие желания, не обоснованные реальными потребностями организма, например стремление к сексу и др. Обычно это связано с психическими перегрузками современного образа жизни.

Животные едят, лишь когда чувствуют голод. А человек, развращенный изобилием, давно уже стал исключением из этого правила природы.

Выдержка и самообладание в любой жизненной ситуации освобождают от навязчивых пристрастий и позволяют жить с сохранением естественных мотиваций организма, достигая полноценного голода.

В состоянии голода рождается точное интуитивное знание качества необходимого организму продукта. Питание по чувству голода в короткий срок устраняет «лишний вес», способствует очищению от шлаков и возвращает прадавнее естественное здоровье. При этом питание происходит только по действительной потребности.

Необходимо прекращать есть не доходя до чувства насыщения и полноты желудка. Наполнив желудок до половины, следует оставить одну четверть его объема для воды и одну четверть — для свободного движения в нем перевариваемой пищи и расширяющихся газов.

Зачастую процесс переваривания сопровождается большим расходом энергии из уже имеющегося ее запаса в организме. В случаях переедания или питания трудноперевариваемой пищей часто возникает ситуация, когда количество получаемой из порции пищи энергии сравнимо с количеством энергии, расходуемой организмом на ее переваривание. Обычно в таких случаях человек после еды становится сонным, ленивым и еще долго после еды чувствует упадок сил. Кроме того, переедание является «ударной» нагрузкой для органов пищеварения и приводит к их заболеваниям.

Снижение количества потребляемой людьми пищи частично решает также и экологическую проблему сохранения ресурсов природы, ограничивая ее чрезмерное использование и позволяя ей восстанавливаться.

3. Как пьешь — так и живешь

Организм человека в значительной мере состоит из воды. И от ее количества и качества зависит обмен веществ. Управляя питьевым режимом, можно оказывать существенное влияние на внутренние ритмы и состояние организма.

Многие считают, что от большого количества воды толстеют, и стараются пить как можно меньше. На самом деле толстеют не от воды, а оттого что принимают с пищей слишком большое количество соли, которая удерживает в организме воду.

Вода же — это сок жизни. И без достаточного количества воды растения, например, засыхают. Или наоборот — расцветают, когда им достаточно воды. Человек, конечно же, не растение, но его обмен веществ точно так же зависит от необходимого количества воды в организме.

Кроме того, люди приобретают избыточный вес из-за нарушения баланса потребления и расхода энергии — количества съедаемой пищи и расходуемых на активную физическую и психическую деятельность калорий.

В странах с умеренным климатом суточная потребность организма в воде составляет 1,5—2 литра зимой и 2—3 литра летом.

Управляя питьевым режимом, можно влиять на возникновение чувства голода. И в зависимости от индивидуального образа жизни и обстоятельств можно провоцировать его скорейшее возникновение или, наоборот, позднейший приход. Так, если становится понятным, что возможность поесть появится в строго определенное время и потом такой возможности не будет, а чувство голода к этому времени вряд ли наступит, то можно стимулировать его появление, выпивая по полстакана воды каждые 15—20 минут. Тогда голод появится быстрее. Если же, наоборот, голод уже появился, а возможности поесть пока еще нет, то пить воду вообще не следует. Или же можно выпить немного завара трав. Это притупляет чувство голода до появления возможности поесть.

В любом случае лучше выпивать за полчаса перед едой полстакана воды или завара трав. А после еды, выпивая воду или завар трав и промывая рот и пищевод, следует ограничивать ее количество во избежание разбавления желудочного сока и ухудшения пищеварения.

4. Твердую пищу — пей, а жидкую — ешь

В процессе пищеварения взаимодействие пищи со слюной имеет важное значение. Слюна — это активное биохимическое вещество, совершенно необходимое для полноценного переваривания пищи. И для того, чтобы оно выделялось и участвовало в процессе пищеварения, твердую пищу нужно пережевывать до состояния жидкой смеси со слюной, без оставшихся непережеванными кусочков пищи. А жидкую пищу (молоко, супы, компоты, соки, отвары трав и т. п.) не нужно спешить глотать, а сначала делать «дегустационные» движения языком и челюстью, смешивая пищу со слюной. Лишь после этого можно ее глотать.

Запивание пищи водой не заменяет пищеварительной функции слюны, разбавляет желудочный сок и не способствует полноценному пищеварению.

5. Наслаждайся пустым животом

Жить нужно, сохраняя спокойствие. И когда ешь — не нужно спешить или стремиться съесть побольше, даже если ешь деликатес. Пища должна оставаться во рту до тех пор, пока чувствуется ее вкус. Такая техника позволяет получить максимум вкусовых ощущений из минимума пищи. Пользуясь этой техникой, можно, с одной стороны, долго наслаждаться вкусовыми ощущениями и, с другой стороны, насыщаться третьей частью привычного количества пищи. Так как насыщение центров мозга зависит от количества получаемых сигналов от рецепторов ротовой полости, зубов и др., а не от чувства полноты желудка. Такая техника позволяет избежать переедания, зашлакованности и ожирения.

6. Не гонись за двумя зайцами

То, что делается без отвлечения внимания, выполняется гораздо более качественно, чем то, что сопровождается «параллельной» деятельностью.

Не нужно совмещать еду с чем-то, что отвлекает внимание от нее. Например, с чтением, беседой, просмотром телевизора и т. п. При отвлечении внимания центры мозга не получают достаточно информационных сигналов о качестве и количестве потребляемой пищи. Это приводит к ненасытности, некачественному пережевыванию, неправильному совмещению продуктов и перееданию со всеми вытекающими последствиями.

Во время еды нужно думать о еде, о ее прекрасных качествах, пользе и наслаждении, даруемом ею, получая радость и максимум положительных эмоций. Прием пищи — это неделимый ритуал, молитва Высшему Идеалу.

7. Утро начинается вечером

Не нужно есть менее чем за 4 часа перед сном. А лучше — за 7 часов перед сном. Многим это покажется странным. Но для такого предложения есть ряд серьезных оснований.

Во-первых, пища нормально переваривается и движется в желудке и кишечнике, только пока человек бодрствует и двигается. А главное — пока его тело находится в вертикальном положении, направление гравитационной составляющей способствует легкому движению пищи в кишечнике. Если же кушать перед сном, то во время сна, когда все процессы жизнедеятельности затормаживаются, гравитационная составляющая, направленная перпендикулярно по отношению к телу лежащего человека, не помогает движению пищи в кишечнике, что приводит к ее застою и брожению, зашлаковыванию организма, образованию на стенках кишечника каловых камней, увеличению объема кишечника и живота, ухудшению перистальтики кишечника, развитию заболеваний органов пищеварения, плохому сну и недостаточному восстановлению за ночь. А утром — к трудному пробуждению, отечности, неприятному запаху изо рта и другим осложнениям.

И во-вторых, предлагаемое время приема пищи перед сном связано с действительной скоростью переваривания тех или иных продуктов питания. Углеводистая пища (овощи, фрукты, злаки и т. д.) полностью переваривается и проходит через кишечник примерно за 4 часа. А белковая пища (мясо, бобовые, орехи и т. д.) — за 7 часов.

Вообще, для стимулирования мощного обмена веществ, повышения выносливости, физической силы, укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни наилучшим является питание один раз в день — днем.

Ни одному человеку, если он не болен или не «покалечен» цивилизованными привычками, не захочется есть утром — сразу после сна. Слабая потребность в еде может появиться не ранее чем через час после пробуждения, но она и близко не походит на голод, который по-настоящему вступает в силу не ранее чем через 4 часа после сна, а то и позже. Следующее чувство голода редко появляется до сна. А то, что заставляет людей быть постоянно «озабоченными пищей», является, как правило, не голодом, а реакцией на стрессы в современных условиях жизни.

8. Не насилуй себя

Насилие по отношению к себе так же пагубно, как и по отношению к другим.

Никогда не следует делать «резких движений» в жизни, и гораздо полезнее смягчать контрасты.

Если возникла необходимость изменить привычный рацион питания и исключить из него какие-то продукты, то лучше это делать плавно и постепенно, чтобы обмен веществ успел перестроиться и уменьшилось «давление» привычек.

Никогда не нужно ограничивать свои привычки сразу, путем жестких волевых запретов и подавления (насилия). Такой подход направлен на борьбу со следствием, а не с причиной.

Волевой запрет не устраняет корней привычек (пристрастий), а наоборот — подпитывает и укрепляет их. Когда он действует против привычки, то (действие равно противодействию) блоки в памяти, хранящие «атрибуты» привычки, подпитываются энергией внимания и усиливаются. Это ведет к возрастанию силы желания съесть запретный продукт (подобно воде реки, на которой поставили плотину, а ее источник не высох). Такой ошибочный подход рано или поздно приведет к «взрыву» и перееданию запретного продукта в количестве, гораздо большем, чем если бы человек продолжал его есть как обычно.

Привычки содержатся в памяти. Прежде всего, следует действовать на уровне управления вниманием.

Если внимание возвращается к блокам памяти, содержащим чувственную информацию о вкусе продуктов, к которым сформирована привычка (или пристрастие), то его нужно спокойно, мягко и ненавязчиво отвлекать от этих блоков и переключать на что-то другое, без остатка воспоминаний. Без подпитки энергией внимания информация в памяти ослабляется и угасает (источник реки высыхает). Так нужно постепенно замещать имевшиеся в памяти старые привычки новыми, содержащими информацию о том, что эта пища — не для вас и она вообще не съедобная, как солома или земля. Такие перемены в сознании требуют некоторого времени и активного самовоспитания, но это верный путь к успеху.

9. Чистота — признак божественности

Для сохранения здоровья совершенно необходимо поддерживать не только внешнюю, но и внутреннюю чистоту, что в значительной мере зависит от качества пищи и воды, а также от процессов естественного и специального очищения организма.

Любой владелец машины хорошо понимает, что ее работа зависит от чистоты бензина, масла и воздуха в двигателе. И конечно же, знает, что моторесурс прямо зависит от содержания инородных частиц в масле картера двигателя, а его мощность определяется качеством бензина. Но вот то, что человеческий организм точно так же нуждается в чистом топливе, смазке и регулярной профилактической чистке, многим почему-то понять очень трудно. Они курят, пьют, принимают наркотики, растрачивают жизненную силу через секс, едят продукты, которые по естественным критериям не являются пищей вообще, и т. д. Им некогда или лень. Им просто некогда любить себя, но зато есть когда стремиться к тому, что престижно (но глупо). А ведь живому организму нужно намного меньше, чем машине, потому что он гораздо более экономичен и сам борется за себя. Он имеет механизмы самоочищения и самовосстановления. И если ему хотя бы не мешать, то менять детали не придется многие годы. А если ему немножечко помогать, то он будет «служить верой и правдой» до глубокой старости.

В Традиции Йоги накоплен богатейший опыт очистительных мероприятий для восстановления, оздоровления и укрепления организма, который в Мире заимствуют все, кто занимается оздоровлением, — от одиночек-энтузиастов до крупнейших медицинских корпораций, культивирующих методы реабилитации. В настоящее время уже издано множество специальной и популярной литературы, где можно найти ответы на все вопросы по поводу специальных методов очистки организма.

Что же касается естественного самоочищения организма, то нужно ввести регулярное правило совершать каждую неделю полное голодание от 24 до 48 часов. В этот период все органы пищеварения хорошо отдыхают, самоочищаются и восстанавливаются. Это голодание лучше проводить в выходные дни, когда есть возможность избегать стрессовых ситуаций и контролировать состояние психики, т. е. быть спокойным. С целью лучшего очищения и нормализации обмена веществ голодание можно сопровождать питьем воды или заваров трав.

В специальных случаях голодание может быть «сухим», т. е. без питья совсем.

Если организм очень зашлакован и ослаблен, имеются заболевания внутренних органов и обмен веществ уже нарушен, то исправить это можно длительным голоданием — от 3 до 50 дней. Но это можно делать только после предварительной детальной теоретической подготовки и под руководством специалистов.

Говоря о чистоте пищи и чистоте сознания, нужно помнить не только о чистоте продуктов питания, но и о чистоте способов добывания пищи. От этого зависит чистота «тонких» причинно-следственных планов человеческого бытия.

10. Что ты ешь — то ты и есть

Организм формируется из тех элементов, которые в него поступают. И он приобретает качества этих же элементов.

Ешьте только свежую, чистую, приятную на вкус, живую, витаминную и полную энергии пищу. Забудьте о том, что на Западе люди с опытом уже давно называют «джанк фуд» («мусорной пищей»), — обо всех этих чипсах, гамбургерах, консервированных сосисках, майонезах и т. п.

Глупо стремиться употреблять в как можно больших количествах дорогие и дефицитные, а значит, «престижные» продукты. Ведь при этом питается не организм, а самоутверждающееся чувство собственной исключительности. Пользы же для организма от таких продуктов, как правило, никакой, чаще — один вред.

Уже многие в мире начали понимать, что по-настоящему престижно — быть здоровым и сильным, выглядеть красивым и всегда хорошо себя чувствовать.

Управляя рационом питания, можно сознательно влиять на формирование своего тела, состояние чувств, сознание и причинно-следственные связи (Судьбу). Это факт, проверенный веками и практическим опытом множества естествоиспытателей.

11. Не совмещай несовместимое

Переваривание различных продуктов происходит за счет различных биохимических реакций: кислотных или щелочных. Совмещение таких продуктов в одном приеме пищи приводит к кислотно-щелочной нейтрализации и образованию бесполезных солей, что существенно затрудняет процесс пищеварения.

Для того чтобы избежать подобных явлений, следует учитывать совместимость продуктов в одном приеме пищи. Для этого разработано множество специальных теорий совместимости. В качестве примера предлагается таблица совместимости продуктов, составленная Андреем Сидерским на основании работ Венцеслава Евтимова, болгарского автора книг по Йоге, и других литературных источников.

Крахмалистые овощи: картофель, старая морковь, старая свекла, тыква, репа, брюква и т. п.

Злаки: зерна, крупы, мука и продукты с ее содержанием, проросшие злаки.

Некрахмалистые овощи: травы, молодые корнеплоды, белые корни, капуста, салат, редис, редька, помидоры, огурцы и т. п.

Белковые продукты: бобовые, орехи, яйца, икра и др.

Свежие ягоды и фрукты.

Молочные продукты, кроме топленого масла.

Мясо и рыба (желательно из рациона постепенно исключить).

Растительные жиры и топленое масло.

Дыни и бананы.

Шоколад и какао (в ограниченных количествах при больших тратах энергии).

Сухофрукты.

12. «Догм нет» — гласит догма первая

Определяя режим и рацион питания, следует, конечно же, учитывать все вышеизложенные предписания и правила, но никогда не следует забывать ориентироваться прежде всего на хорошее самочувствие и руководствоваться интуитивным чувством здравого смысла.