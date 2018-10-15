Так ли полезны ополаскиватели для полости рта

Ополаскиватель для полости рта: для одних — это средство спасения от кровоточивости десен, для других — помощь при чувствительности эмали, ну а для некоторых — способ замены чистки зубов. Особенно когда сильно торопишься. Прополоскал — и вроде свежесть изо рта, и кариозные бактерии убиты, как обещают нам производители. Интересно, а каким образом уничтожаются бактерии? С зубной щеткой все понятно: механическое воздействие — и налета нет. Это каким же едким состав должен быть, чтобы побороть кариес?

Полоскаем с умом!

Давайте разбираться, нужен ли вообще ополаскиватель, если да, то какой подобрать себе и своему ребенку, чтобы не получилось так, что жидкость, которую вы купите, по составу будет напоминать коктейль из смеси бензина и антибиотиков. Необходимо понимать, что основные задачи ополаскивателя для рта — это лечебная и профилактическая. Многие используют этот раствор для борьбы с несвежим дыханием. Но давайте рассуждать здраво: не будет налета на зубах и языке — не будет и запаха. Если, конечно, у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, который часто служит причиной несвежего дыхания. Иногда, злоупотребив и подсев на ополаскиватели, можно получить больше вреда, чем пользы. Лечебные ополаскиватели стоматологи назначают для снятия воспаления и кровоточивости десен, а также для заживления десны и противомикробного эффекта после больших операций. И вот тут самое важное: именно врач назначает, какой именно купить ополаскиватель и сколько по времени им пользоваться! А вовсе не вы идете в аптеку и покупаете раствор для борьбы с кровоточивостью десен, с дозой хлоргексидина и спирта для двойного противомикробного действия, и радостно, старательно дважды в день выполаскиваете всю пародонтологическую, а вместе с ней и полезную микрофлору полости рта.

Итак, пройдемся по составу

Хлоргексидин, триклозан, бисаболол, биклотимол. Ополаскиватель с таким содержимым, во-первых, категорически запрещено использовать детям, во-вторых — по времени должен использоваться не более трех дней. За этот период вы не сможете окончательно убить свою здоровую микрофлору и дадите ей шанс самостоятельно справиться с воспалением. Иначе наступает дисбактериоз как в полости рта, так и в кишечнике. С такой историей и кандидоз не за горами. Обычно такие ополаскиватели назначают после сложных удалений и объемных операций — например, имплантаций с синус-лифтингом. И только хирург, если посчитает нужным, продлит вам его использование. Спирт. Высушивает слизистую полости рта, нарушает защитную функцию клеток и является фактором развития рака в полости рта. Помимо этого, сами производители отмечают ряд возможных побочных эффектов, таких как жжение в ротовой полости, тошнота, диарея, появление судорог, посинение кончиков пальцев, появление воспалительного процесса в лимфоузлах, головокружение, посинение губ, чрезмерная жажда, нарушение координации движений, затруднение дыхания. Если честно, после таких заявлений я бы вообще перестала думать, а покупать ли мне ополаскиватель. Хотя я им и так не пользуюсь. Просьба к родителям: не ставьте ополаскиватель в доступное для ребенка место. Он обязательно захочет попробовать на вкус красивую розовую или зеленую жидкость. Если это произошло, обязательно обратитесь к врачу. Особенно если в составе был спирт. О всех осложнениях я написала выше.

Немного оптимизма

Радостное известие: в 2017 году российские ученые из НИТУ «МИСиС» сумели разработать новый тип ополаскивателя для полости рта на основе наночастиц металлов, который при регулярном использовании подавляет рост патогенных бактерий в зубной полости на 83%, снижая риск развития кариеса и заболеваний пародонта. Пока этот продукт не вышел на рынок и неясно, как он взаимодействует с нормальными бактериями, но поживем — увидим. Итак, дорогие читатели, делаем следующий вывод: пользуемся ополаскивателями только по назначению врача, а не ведем самостоятельную войну с кариозными монстрами, зубными камнями и слабой эмалью. Смотрим на состав и ждем от ученых волшебного эликсира, который сможет убивать патогенную микрофлору, не обижая полезную, укреплять эмаль и создавать защитную пленку, чтобы у налета не было ни малейшего шанса приклеиться к эмали зуба, вызвать кровоточивость десен, а вместе с ней и пародонтит.