Как ваше тело просит вас о помощи

Человеческий организм — уникальная машина, которую создала природа. Несмотря на то, что уже не первое тысячелетие врачеватели и ученые пытаются разгадать секреты нашего тела, пока ещё многое остаётся за гранью понимания. Зачастую даже самые яркие сигналы организма, сигнализирующие о неполадках в его работе, мы принимаем лишь за нелепые прихоти и не реагируем на них должным образом. Между тем, стоило бы знать, как тело может намекнуть на начало болезни, чтобы вовремя начать лечение или хотя бы пройти обследование.

1. Если вас постоянно тянет на сладкое, то, возможно, у вас имеются проблемы с гормонами. Не лишним будет обратить внимание и на психологические состояние: серотонин, содержащийся в шоколаде, повышает настроение, так что не исключено, что, поглощая шоколадки и конфеты, вы просто заедаете неприятности.

2. Тягу к соленому обычно приписывают беременным женщинам, но нередко сильное желание съесть соленый огурец или селедку возникает и у женщин, не ждущих малыша, и у мужчин. Это может произойти, если вы часто испытываете стресс. В стрессовом состоянии минеральные вещества и соли расходуются быстрее, поэтому организм норовит возместить потери и призывает вас налечь на соленое. Еще одна причина тяги к солененькому — очаг инфекции, чаще всего в мочеполовой системе.

3. Тяга в горькому посещает человека при интоксикации, а вот на острое может потянуть при нарушениях функционирования желудка. Если вы в последнее время не меняли диету, но желание поперчить все блюда остается, стоит задуматься о вероятных нарушениях липидного обмена.

Как еще организм просит вас о помощи? Узнайте об этом из видео.