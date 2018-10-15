Повседневные привычки, разрушающие здоровье

Здоровье не купишь. Это известно каждому. Именно поэтому мы стараемся следить за своим самочувствием, правильно питаемся, чистим зубы, занимаемся спортом. Но наверняка у каждого есть привычки, которые здоровье разрушают. Проблема в том, что вы даже можете о них не подозревать.

Использование пластиковых контейнеров

Если вы планируете приемы пищи и готовите полезные блюда, это, конечно, прекрасно. Но вы вряд ли сделаете свой организм более здоровым, если храните еду в пластиковых контейнерах. Дело в том, что многие из таких «упаковок» для продуктов могут содержать опасные химические вещества. В частности BPA.

Это соединение не только способно нанести вред вашему здоровью, но и может свести на нет все ваши попытки похудеть. Дело в том, что это соединение действует таким образом, что затрудняет ощущение насыщения. А значит, вы можете съесть больше, чем необходимо.

Использование зеркала для критической оценки внешности

Признайтесь, порой, смотрясь в зеркало, вы недовольны своим отражением. И фигуру бы хотелось иметь более стройную, и цвет лица более красивый… Психологи замечают, что критически относясь к своей внешности, мы наносим себе вред. Наш мозг очень впечатлителен, а отмечая даже самые незначительные изъяны в себе, вы наносите вред своей самооценке. Попробуйте не искать в себе плохое, а, глядя в зеркало, сделать себе комплимент. На вашем психическом здоровье это точно скажется положительно.

Начинать свой день с негативных мыслей

Вы наверняка замечали, что если просыпаетесь в плохом настроении, то потом весь день идет как-то не так. Подниматься с кровати с негативными мыслями попросту вредно. То, как вы начнете день, крайне важно. Наше мышление является важным фактором в том, как именно вы будете реагировать на ситуации, с которыми в течение дня вам предстоит столкнуться. Психологи советуют, не поднимаясь с постели, улыбнуться, вспомнить о чем-то хорошем и поблагодарить жизнь хотя бы просто за то, что она есть. Такой несложный трюк поможет вам запастись положительной энергией и будет проще справляться со всеми трудностями. Просто попробуйте.

Использование гаджетов по вечерам

Вы пролистываете ленты социальных сетей, смотрите новости или играете на планшете перед сном, а потом не можете заснуть? Значит, вы в числе тех «гаджетозависимых» людей, которым стоит пересмотреть свои вечерние привычки.

Ученые давно выяснили, что уровень мелатонина, который регулирует наш сон, во время использования гаджетов снижается. Так организм реагирует на свет от экрана смартфона. Как следствие — бессонница.

В свою очередь, проблемы со сном могут привести к проблемам со здоровьем. Например, таким как нарушение иммунитета, снижение концентрации внимания и возникновение сердечных заболеваний.

Постарайтесь отложить гаджеты хотя бы за час перед сном. Вместо этого примите расслабляющую ванну, почитайте книгу или просто послушайте легкую музыку.

Пропуск приемов пищи

Если вы, пытаясь похудеть, например, отказываетесь от какого-то из приемов пищи, знайте, вы только вредите себе. Благодаря разумным приемам пищи в организме регулируется обмен веществ. Если же в определенный момент человек не получит «топливо», организм подвергнется стрессу. В следующий раз он станет запасать энергию впрок, а это, в свою очередь, будет способствовать увеличению веса. Кроме того, пропуская приемы пищи, вы будете чувствовать себя более уставшим, вялым и раздражительным.