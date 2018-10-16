Девушка набрала внушительный вес из-за сна

Девушка набрала внушительный вес из-за вынужденного сна

История жительницы Великобритании по имени Мизе Кокли шокирует и удивляет. Девушка рассказала, как однажды буквально "проснулась полной" после нескольких лет, на протяжении которых она спала большую часть суток, сообщает The Mirror.

Все началось в 2009 году после ужасной авиакатастрофы, в которой погиб ее отец. Мизе тяжело переживала потерю и, чтобы отвлечься, погрузилась в работу и совершенно не думала о своем здоровье.

Сначала она трудилась в баре, а затем отправилась на корабль, где подавляющее большинство часов проводила под палящим солнцем.

Спустя год Кокли заболела. По ее организму ударили симптомы сразу трех серьезных болезней: инфекционный мононуклеоз, менингит и корь. Ее состояние было настолько слабым, что она не могла ухаживать за собой. Девушке приходилось питаться фаст-фудом, потому что сил на приготовление здоровой домашней еды у нее не было. Мизе ела исключительно чипсы и шоколадки, заедая их протеиновыми коктейлями. Достаточно быстро из миниатюрной девушки 42 размера она превратилась в тучную даму, с трудом помещающуюся в 56-й. За это время Кокли набрала 50 килограммов.

По словам девушки, всему виной — малоподвижный образ жизни и болезнь, что отнимала все силы. Стоило ей хоть немного подвигаться, так ее тут же начинало клонить в сон от переутомления. Кокли рассказала, что постоянно засыпала прямо во время еды.

Misé Coakley/Facebook

Когда Мизе встала на весы, она была шокирована: девушка весила 117 килограммов. Тогда-то она решила взять себя в руки и обратилась к специалистам. Профессионалы помогли девушке вернуть себя в прежнюю форму. Теперь Кокли весит 66 килограммов и сама помогает тем, кто страдает от ожирения.