Одежда, которую опасно носить

Что может нанести вред здоровью? Неправильное питание, вредные привычки, низкая физическая активность. Эти причины, наверно, назовут все. А знаете ли вы, что и ваш гардероб таит не меньшую опасность?

Бюстгалтер пуш-ап

Этот предмет женского гардероба, наверно, есть у каждой. Специальная «конструкция» бюстгалтера приподнимает грудь, придавая ей соблазнительные формы. Красиво? Да. Но стоит ли жертвовать ради желаемого эффекта здоровьем?

Дело в том, что такие бюстгалтеры сдавливают грудь и пережимают лимфатические сосуды, «ответственные» за вывод токсичных веществ из организма. Перекрывая их, вы не даете продуктам жизнедеятельности выходить из организма и они скапливаются в груди. Это может привести к мастопатии. Согласитесь, не слишком радужная перспектива.

Стринги

Медики в один голос твердят о том, что постоянное ношение этих весьма сексуальных трусиков чревато осложнениями для здоровья. Их дизайн способствует развитию воспалительных заболеваний, т.к. узкая полосочка ткани травмирует слизистую половых органов и она становится уязвима для разного рода инфекций. У женщин, предпочитающих стринги, часто диагностируют молочницу и цистит.

Корректирующее белье

Подобный предмет одежды пользуется большой популярностью у модниц. В мгновение ока такое белье сделает фигуру стройной. Но часто прибегать к этой уловке не стоит. Врачи отмечают, что утягивающее белье нарушает кровообращение в верхней части тела и может стать причиной варикоза.

Кроме того, как правило, корректирующее белье не пропускает достаточное количество кислорода. Это может привести к дерматиту и даже грибковым инфекциям.

Обтягивающие джинсы

Да, конечно, узкие джинсы или брюки, облегающие ноги и бедра, словно вторая кожа, делают обладательниц точеных форм еще соблазнительнее, но вместе с тем могут нанести вред здоровью модниц.

Как отмечают врачи, обтягивающие джинсы могут стать причиной формирования узкого таза у девушек, что в свою очередь, ведет к осложнениям во время родов. Также сдавливание мягких тканей подобной одеждой препятствует нормальному кровообращению, что может привести к варикозу, а также явиться причиной застоя крови в органах малого таза.

Мини и макси

С детства девушки слышат о том, что ношение коротких юбок чревато переохлаждением детородных органов. Но есть и другая опасность. Надевать мини-юбку с тонкими колготками в холодную погоду не рекомендуется еще и потому, что это может стать…причиной целлюлита. При переохлаждении замедляется кровообращение, организм начинает накапливать жир в тех местах, где нужно сохранить тепло, отсюда и проблема.

Длинные узкие юбки у специалистов тоже вызывают опасения: если носить их часто, можно повредить мышцы ног. Все просто: шаг в такой одежде становится короче и мышцы не растягиваются так, как это необходимо. Правда, исследователи данной проблемы отмечают, что подобный вред здоровью можно нанести, если носить узкую юбку ежедневно в течение полугода.