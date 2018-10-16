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Культуристы, которые зашли слишком далеко
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Культуристы, которые зашли слишком далеко 

Рамблер 51 минуту назад
Бодибилдинг требует от спортсменов массы усилий: им нужно соблюдать особую диету, часами тренироваться в тренажёрном зале, а порой и принимать фармакологические препараты. Если заниматься этим видом спорта в разумных пределах, то можно действительно нарастить мышечную массу, стать более выносливым и сильным. Но у некоторых увлечение культуризмом заходит слишком далеко.
1. Ник Скотт. Будучи старшеклассником, Ник попал в автоаварию, после которой у него остались парализованными обе ноги. За время реабилитации парень сильно поправился, но сумел взять себя в руки. Он на инвалидной коляске отправился в спортзал и занимался до изнеможения. Несмотря на инвалидность, он сумел стать чемпионом и представлял США на Всемирном параолимпийском чемпионате по спортивным танцам.
2. Джейн Крок. Когда-то Джейн была Мэттом. Мэтт Крок отслужил в армии США и был вчисле личных охранников президента Билла Клинтона. В то время он увлёкся культуризмом и даже стал чемпионом мира. Мэтт был дважды женат, у него появилось трое детей. А в 2016 году он объявил, что уже много лет чувствует себя женщиной, сделал операцию по смене пола и стал Джейн.
Из видео вы узнаете ещё о нескольких людях, которые стали звёздами бодибилдинга.
Женский форум
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