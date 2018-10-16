Продукты, которые обеспечат качественный оргазм

Женские оргазмы устроены сложно: нужно настроение, атмосфера, подходящий партнер и вот это вот все. И все-таки физический мир тоже влияет на степень нашего удовлетворения. Хотите еще более яркие оргазмы? Ешьте!

Оливковое масло

Без шуток, оливковое масло — это просто амброзия для нашего тела. Оно не только помогает бороться с заболеваниями сердца и высоким давлением, но и питает твою кожу и волосы всеми необходимыми ингредиентами… Что-то мы задумались. В общем, да, оливковое масло поможет тебе и твоим оргазмам. Оно влияет на повышение уровня тестостерона — и если ты думаешь, что этот гормон нужен только мужчинам, но ты ошибаешься. Твоему либидо он тоже пойдет на пользу.

Острый перец

Любишь поострее? Если верить диетологу Кимберли Снайдер, острые перчики способны повлиять на твой оргазм в лучшую сторону сразу с двух фронтов. Во‑первых, они разогреют твое тело, так сказать, подготовят его. Во‑вторых, они усиливают ток крови — в том числе к твоему влагалищу. А когда кровь приливает к чувствительным местам, секс становится просто бесподобным.

Чеснок

Хотя чеснок — это последний продукт, который приходит тебе в голову в контексте секса, предлагаем пересмотреть свое к нему отношение. Потому что в чесноке содержится аллицин. Благодаря аллицину кровоток в половых органах усиливается — соответственно, усиливается и возбуждение.

Орехи

Крепкие орешки как нельзя лучше скажутся на качестве твоего удовольствия. В орехах содержатся омега-3 жирные кислоты, которые усиливают женское либидо. Это не говоря уже о том, что они являются источниками кальция, фосфора и калия, то есть настоящими маленькими заводами по производству энергии.

Шоколад

Ну конечно, куда без него! Но сгодится только темный шоколад, так что переходи на темную сторону силы. А все почему? Потому что в шоколаде содержится фенилэтиламин, который вызывает чувство расслабленности, удовлетворения и удовольствия. Он поднимает настроение, снижает уровень стресса и стимулирует сексуальное желание.

Бананы

Бананы не только задорно выглядят, но еще и являются ценным источником витаминов группы B, которые участвуют в синтезе гормонов, один из которых — серотонин — известен широкому кругу как гормон, отвечающий за хорошее настроение и удовольствие.