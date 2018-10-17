7 сложностей на пробежке

На пробежке спортсмена любого уровня поджидает целый ряд трудностей, некоторые из них случаются чаще других. К счастью, их очень легко предвидеть и предупреждать заранее. Эти семь сложностей не должны стать помехой для тренировки.

Отсутствие мотивации

Заинтересованность — это такая сложная материя, что потерять ее намного проще, чем обрести. Эффективней всего себя показывает общественная мотивация, когда тобой движет делание обойти соперника или чувство долго. Расскажи всем друзьям, к какой цели ты стремишься, они будут оказывать поддержку, а ты не сможешь все бросить и разочаровать тех, кто в тебя верит.

Дискомфорт в желудке

Возникает по двум причинам — из-за голода или неправильного приема пищи. Пустой желудок будет урчать и отвлекать от пробежки, а полный — забирать всю энергию, лишать сил и даже провоцировать судороги.

Прием пищи в виде легкого перекуса должен состояться примерно за час до начала тренировки.

Боль в суставах

Обычно это коленные и голеностопные суставы, они могут болеть по разным причинам. Как правило, боль возникает по причине перенапряжения, нужно уделить несколько дней отдыху и восстановлению, после чего приступить к тренировкам нормальном самочувствии. Еще одна распространенная причина — изношенность обуви, любая пара беговых кроссовок рассчитана на 600 км, после этого расстояния обувь уже не выполняет своих функций и требует замены.

Боль в плечах

Возникает гораздо реже, но терпеть ее сложнее. Боль в плечах появляется по причине неправильного положения верхней части корпуса. Во время бега любым стилем и на любой скорости плечи должны быть расслаблены, а локти — согнутыми до прямого угла. Если напрягать плечи и поднимать их слишком высоко, то в ответ на лишнее мышечное напряжение придет боль.

Одышка

С отдышкой все проще, если она появляется, значит, ты бежишь слишком быстро. Когда ты чувствуешь, что начинаешь задыхаться, нужно снизить темп до такого, при котором ты смог бы бежать и разговаривать.

Натирания

При натирании определенных областей на стопах нужно обрабатывать их детской присыпкой перед тренировкой. Присыпка впитает влагу и снизит трение. Многие марафонцы используют жирные крема для смазывания бедер и области подмышек, им приходится бегать на большие расстояния, за долгое время бега натираются не только стопы.

Мозоли

Появление мозолей — это знак того, что выбранные носки не подходят для бега. Носки из хлопка станут не лучшим выбором для бегуна, они будут впитывать пот и болезненно тереться об кожу. Специализированные носки для бега сделаны таким образом, чтобы не допускать скольжения. Также причиной появления мозолей может стать недостаточно плотная шнуровка, когда нога свободно перемещается в обуви и трется об нее.