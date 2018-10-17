10 способов привести тело в порядок

Работа над своим телом требует не только физических, но и волевых усилий. Начать преображение своего тело никогда не поздно, но нужно определить методики, которые приведут тело в порядок без ущерба для здоровья. Эти способы работы над собой одобрены профессиональными тренерами и специалистами по питанию.

Придайте себе уверенность с помощью силовых тренировок

Силовой тренинг поддерживает здоровье тела и разума, ускоряет метаболизм и заставляет мышцы потреблять больше калорий. Это единственный способ построить сухую мышечную массу и поддерживать обретенную форму долгое время. Подъем тяжестей положительно сказывается на психологическом здоровье, уверенность в себе и самооценка становятся выше.

Прекратите голодать

Голодание не перспективно, оно приводит к срыву диеты. Тело должно получать необходимое для него количество питательных веществ и калорий. Силовые тренировки повышают потребность в калориях и белке, поэтому вместо того, чтобы голодать, лучше налегать на полезные продукты — постное мясо, овощи, цельное зерно.

Хорошо спите по ночам

Ночной сон необходим для избавления от лишнего жира, во время сна происходит пик выработки гормона роста. Недостаток сна мешает похудеть и набрать мышечную массу, помимо этого в отдохнувшем состоянии вы будете способны принимать правильные решения относительно своего тела и полноценно выкладываться на тренировках.

Цените свое тело

Не нужно постоянно жаловаться на свое тело и постоянно критиковать его, критика убивает мотивацию и заставляет отказаться от поставленных фитнес-целей. Невозможно стать счастливым, не принимая свои несовершенства.

Любовь к своему телу порождает понимание его потребностей и успех на тренировках.

Заручитесь поддержкой

Когда у вас есть люди, оказывающие поддержку и разделяющие ваши цели, эффективность занятий повышается. Человек социален, ему важно знать, что дома поддерживают его режим здорового питания, а в зале — вместе с ним радуются его успехам.

Разбивайте путь на маленькие шаги

Это относится и к спорту, и к питанию. Невозможно стать вегетарианцем или сесть на кето диету за один день, любое сложное решение нужно разбивать на небольшие шаги. Небольшие изменения в жизни более устойчивы, их проще принять.

Занимайтесь спортом регулярно

Улучшить свою форму и сохранить результаты можно только посредством регулярных тренировок, слишком редкие нагрузки не принесут результата, слишком сильные — приведут к перетренированности и эмоциональному выгоранию. Во всем нужна умеренность и периодичность.

Не сравнивайте себя с другими

Здоровая конкуренция — это нормально, но ей нельзя позволить захватить весь разум. Все люди разные, от природы каждый наделен разными физическими возможностями, разным уровнем метаболизма. Не нужно сравнивать себя с другими, сравнивайте себя с самой собой несколько недель назад.

Не бросайте спорт после достижения цели

Спорт нужен не только для того, чтобы похудеть, но и для сохранения обретенной формы. Посещая занятия спортивного клуба или зал, вы не только поддержите свое тело в красивой форме, но и обретете новых друзей.

Делайте то, что вам нравится

И в питании, и в тренировках можно найти здоровый компромисс. Выбирайте те упражнения и нагрузки, которые не только эффективно работают над вашим телом, но и приносят удовольствие. Из списка здоровых продуктов выбирайте те, которые приходятся вам по вкусу.