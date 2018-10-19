Как чеснок влияет на здоровье

Как чеснок влияет на женское здоровье

Чеснок — одна из наиболее распространенных специй, которую используют в большинстве стран мира. Неповторимый вкус, который он привносит в любое блюдо, делает его незаменимым в кулинарии.

Но чеснок — это еще и кладезь витаминов, и природное лекарство. Фосфор, магний, калий, кальций, витамины групп В, С, D — это далеко не полный перечень всего полезного, что содержит это растение. Однако самым важным из всех медики называют входящий в состав чеснока селен. Он защищает организм от образования различного рода опухолей и тормозит процесс старения тканей. В ходе научных исследований это доказала профессор Кармия Борек из Университета Тафтса в Бостоне. Кроме того, установлено, что умеренное, но регулярное потребление чеснока женщинами предотвращает у них развитие рака груди и рака матки.

Не случайно в США особой популярностью пользуются пищевые добавки на основе этого растения. Их применяют как профилактику от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В последние годы биодобавки на основе чеснока вышли по продажам в США на первое место.

Ученые Британии в качестве эксперимента предложили женщинам старше пятидесяти лет есть разные виды луковых растений. Добровольцы ежедневно включали в свой рацион чеснок, лук-порей, репчатый лук, лук-шалот. Через месяц исследователи отметили уплотнение их костных тканей. Таким образом был сделан вывод еще об одном полезном свойстве конкретно чеснока — он предотвращает остеоартрит. Этому заболеванию, которое разрушает коленные и бедренные суставы, наиболее подвержены женщины от 50 и старше.

Еще совсем недавно чеснок считался панацеей от плохого холестерина. Научно-исследовательские лаборатории США инициировали исследования, которые должны были подтвердить или опровергнуть воздействие чеснока на уровень холестерина человека. Для этого группа людей, привлеченных для эксперимента, должна была определенное время регулярно есть чеснок. Почти три десятка исследований показали снижение холестерина у испытуемых в течение трех месяцев, еще восемь экспериментов дали снижение холестерина в течение полугода. Но далее уровень холестерина начинал подниматься и достигал первоначальных значений.

Параллельно с американцами подобное исследование проводили ученые Университета Эксетера (Великобритания). Они пришли к тому же выводу: чеснок воздействует на холестерин, но только непродолжительное время. Поэтому дамам, которые активно используют чеснок для диеты, ученые рекомендуют одновременно отказаться и от жирной пищи. В противном случае с повышенным холестерином и лишним весом бороться бессмысленно, даже если есть чеснок круглосуточно.

Ученые из Соединенных Штатов Америки и Швеции научным путем доказали пользу чеснока при гипертонии. Сегодня это заболевание вырывается на первое место в мире, ежегодно «омолаживаясь». Сорокалетние гипертоники — это уже почти рядовое явление. А среди женщин «за 50» встретить не гипертоника, практически нереально. Чеснок расширяет кровеносные сосуды и таким образом снижает давление крови. Однако здесь же таится и опасность. Жгучие чесночные вещества разгоняют кровь. И если этот процесс становится чрезмерным, человек чувствует головокружение, тошноту, боль, аритмию, в некоторых случаях даже удушье. Поэтому чесноком не должны злоупотреблять, а лучше вообще от него отказаться, люди с ишемической болезнью сердца, варикозным расширением вен, патологиями коронарных артерий, тромбофлебитом. Особенно опасен чеснок тем, кому назначены препараты, разжижающие кровь, например, аспирин. В сочетании с чесноком они могут спровоцировать внутреннее кровотечение.

Доктор Ден Гюнтер рассказывает о противогрибковых свойствах чеснока. В процессе измельчения чесночного зубчика высвобождается летучее вещество аллицин, которое и придает чесноку устойчивый запах. Соприкасаясь с воздухом, оно превращается в диаллилдисульфид (DDS) и диаллилтрисульфид (DTS). Ученые выяснили, что оба вещества, попав в организм человека, сквозь клеточную мембрану проникают в клетки дрожжей, блокируют метаболизм и тем самым убивают дрожжевую клетку. Исследователи также предполагают, что DDS и DTS активизируют иммунную систему человека, помогая таким образом бороться с грибковыми дрожжами. Подобным же образом чеснок борется и с различного рода вирусами. Не случайно в сезон гриппа врачи рекомендуют есть больше лука и чеснока.

О том, что чеснок является врагом различного рода грибковых заболеваний, известно давно. Многие женщины решили использовать это для лечения грибковых заболеваний матки и влагалища. С этой целью они самостоятельно на основе чеснока готовят что-то в виде мази и делают из нее тампоны, которые вставляют в больные места. О борьбе с подобного рода знахарствами рассказывают врачи американских, российских, европейских клиник. Обожженные гениталии гинекологам приходится лечить месяцами.

Наносят дамы вред чесноком волосяным фолликулам и коже на лице. Им прижигают бородавки, папилломы, даже угревую сыпь, после чего на коже остаются чесночные ожоги. Врачи бьют тревогу: из лекарственного растения чеснок в некоторых случаях превращается в растение, наносящее вред организму. И лишь потому, что дамы занимаются самолечением. Чеснок на самом деле помогает и при борьбе с папилломами, и при выпадении волос. Но нужно знать, как именно им воспользоваться и хорошо рассчитывать дозу при приготовлении снадобий.