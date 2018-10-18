Накачали: инстамодели хвастаются спортивным телом

Накачали как могли: инстамодели похвастались фигурой

А осенне-зимний период как нельзя лучше подходит для того, чтобы подготовить свое тело к новому пляжному сезону на грядущий год. Дерзайте!

6/6 А осенне-зимний период как нельзя лучше подходит для того, чтобы подготовить свое тело к новому пляжному сезону на грядущий год. Дерзайте!

Пробежка на природе - что может быть лучше?

4/6 Пробежка на природе - что может быть лучше?

А эта девушка тоже явно пропадает в зале.

3/6 А эта девушка тоже явно пропадает в зале.

Когда одна из сестер твердо решила подкачаться к лету, вторая не имеет права отставать!

1/6 Когда одна из сестер твердо решила подкачаться к лету, вторая не имеет права отставать!

Модели демонстрируют свои успехи в спортзале. Результат не скрыть ни под какой одеждой. Да и зачем?

Модели демонстрируют свои успехи в спортзале. Результат не скрыть ни под какой одеждой.

Но что делать, если времени на спортзал нет, а хочется вот чтобы так же, как на картинках у этих инстамоделей?

Представляем вам два самых эффективных базовых упражнения на подкачку ягодиц. Эти занятия можно проводить дома, без специального инвентаря.

Приседания

Да, без них никуда. Это одно из самый действенных базовых упражнений, которое держит в тонусе мышцы ног и ягодицы.

Исходное положение — поставить ноги на ширину плеч. Присесть таким образом, чтобы в ногах сохранялся угол 90 градусов или чуть меньше (отводите ноги именно назад таким образом чтобы колено оставалось ровно над пяткой). При сгибании ног старайтесь держать спину максимально прямо, а вес переместить на пятки. Не стоит сразу выполнять большое количество приседаний, лучше постепенно увеличить количество.

Махи

Это очень эффективное упражнение нужно начинать выполнять в положении полулежа.

Соцсети

Упритесь предплечьями и ладонями в пол, согните ноги в коленях и поднимайте их, сохраняя угол 90 градусов. Можно работать как с собственным весом так и с утяжелителями — на ваш вкус.

А пока — листайте нашу фотогалерею и вдохновляйтесь на спортивные победы.