Кофе и другие напитки, которые нельзя пить в русской бане

В баню люди часто отправляются не только чтобы помыться, но и чтобы пообщаться. И, конечно, устраиваются посиделки с едой и питьем. Однако далеко не все напитки годятся на этот случай, а некоторые после банных процедур вообще строго противопоказаны!

Алкоголь

После фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» у многих создалось впечатление, что самые традиционные для бани напитки — это алкогольные. Поэтому нередко мужские компании отправляются туда, имея при себе внушительный запас пива, а то и водки.

Однако даже умеренное количество выпитого алкоголя расширяет сосуды. А они после бани и так расширены. В результате серьезно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Особенно негативно это может сказаться на организме после длительного пребывания в парной или массажа.

К тому же, спиртные напитки не восполнят потерю организмом жидкости в результате обильного потоотделения. В общем, от приема любых алкогольных напитков в бане лучше воздержаться.

Газированные напитки

В них содержится углекислота, которая разрушительно влияет на метаболизм. К тому же, такие напитки часто содержат различные добавки и ароматизаторы. В условиях, когда организм распарен, они могут навредить очень сильно. Особенно тем, кто страдает лишним весом, отеками или заболеваниями печени и почек.

Кофеиносодержащие напитки

К ним могут относиться кофе или крепкий чай. Дело в том, что эти напитки повышают артериальное давление.

Какие напитки можно пить в бане?

Медики советуют пить в бане зеленый чай или некрепко заваренный черный чай с лимоном. В таком чае содержится укрепляющий сосуды витамин Р. Также этот напиток прекрасно тонизирует организм, бодрит и восстанавливает силы.

Но еще более полезны травяные чаи, например, с мятой, мелиссой, душицей, листьями малины, смородины, земляники. Они прекрасно снимают усталость и напряжение. Можно приготовить для бани витаминные чайные сборы, в состав которых могут входить шиповник, рябина, имбирь, барбарис, лимонник, черная смородина, облепиха, чабрец; а также общеукрепляющие чаи с липовым цветом, зверобоем, шалфеем, эвкалиптом, душицей, девясилом, цветками ромашки. С собой такой чай лучше брать в термосе, чтобы он не успел остыть.

Вполне подходят для бани также натуральные соки, компоты и морсы из свежих плодов и ягод, квас домашнего приготовления, негазированная минеральная вода.

«Банное» питье не должно быть ни слишком горячим, ни слишком холодным. Чересчур горячие напитки усилят общий перегрев тела. А чрезмерно холодные могут привести к простуде. Кроме того, в бане вообще нельзя пить слишком много жидкости — это создаст излишнюю нагрузку на почки и сердце.