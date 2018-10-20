Почему диеты перестают работать?

Когда ты меняешь рацион, твое тело выдает реакцию на перемену, но любое питание со временем становится привычным, эффективность теряется. Так происходит со всеми диетами, сначала человек теряет килограммы и радуется, потом перестает их терять и разочаровывается. Ни одна диета не будет помогать все время, прими это как факт. Какие-то системы питания работают несколько недель, какие-то — несколько месяцев, но все равно перестают работать.

Ты каждый день становишься на весы, но цифры стоят на месте, складывается ощущение, что ты зашел в тупик. Если в этот момент разочароваться и сорваться с диеты, то вес вновь пойдет вверх, все действия должны быть осознанными и взвешенными. Остановка похудения не указывает на то, что была выбрана плохая диета.

Почему диеты перестают работать?

Практически все диеты основаны на принципе дефицита калорий, ты должен тратить больше калорий, чем получаешь. Отказ от добавочного сахара или от жирных продуктов — это снижение калорийности питания, работает не методика отказа, а созданный энергетический дефицит. Ты можешь не знать, сколько калорий получаешь и теряешь ежедневно, но все равно худеешь, и это длится некоторое время.

После того, как похудение стало на паузу, без подсчета калорий не обойтись. Рассчитать употребление калорий можно при помощи биометрического калькулятора, а также датчиков на фитнес-гаджетах и тренажерах. Высчитать калорийность пищи тоже не сложно, это делается при помощи таблиц или специальных приложений. Считать калории может показаться сложным, но долгосрочное похудение невозможно без точности, интуитивные методики работают недолго — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Когда перед тобой будут точные цифры, ты сможешь управлять своим похудением — увеличивать физические нагрузки для повышения энергетических затрат или снижать калорийность питания.

Как правило, похудение останавливается, когда человек теряет примерно 10% от своего веса, в этот момент нужно пересмотреть свой подход к питанию и спорту.

При этом нельзя нарушать сложившийся энергетический баланс очень агрессивно. Если ты будешь изматывать себя в зале до бессознательного состояния или ограничишь питание так, чтобы постоянно ощущать голод, результата не будет. Любые перемены относительно физического здоровья должны быть плавными, твоя задача — не потерять как можно больше веса в этом месяце, а обеспечить своему телу стабильное похудение на долгое время, чтобы добиться намеченного результата.

Ошибка большинства людей заключается в отсутствии последовательности, когда не подходит одна диета, они стремятся сразу же перейти на другую. В результате организм находится в постоянном стрессе, состояние здоровья ухудшается, и похудение останавливается. Идти к прогрессу нужно маленькими шагами, тогда цель станет достижимой. При желании форсировать события, вспомни сказку про самонадеянного быстрого зайца и мудрую медленную черепаху, которая обогнала его в забеге и пришла к цели первой.