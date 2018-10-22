Девушка спаслась от анорексии: душераздирающая история успеха

Сара Рав — студентка медицинского института, которая смогла перебороть болезнь анорексии и вернуться к счастливой жизни. Она все еще помнит, как ушла из дома и не знала, сможет ли вернуться туда живой. Ее вес составлял всего 30 кг в разгар расстройства пищевого поведения. Но путем упорных тренировок по 3 часа в день она пришла в форму.

Сначала она скрывала свою болезнь мешковатой одеждой и оправданиями о том, что у нее слишком плотный график, не позволяющий отвлечься на обед. Но ее лицо, обтянутое кожей, начало беспокоить близких. А потом появились хронические и болезненные симптомы. «Выпадение волос, жуткие кровоподтеки, тяжелые носовые кровотечения ежедневно после каждой утренней пробежки…. Это ужасно», — описала Сара свои болезни. «У меня был угловой стоматит — открытые раны на уголках рта заставляли меня мучительно открывать рот при попытке говорить или есть. Я была настолько костлявой, что было больно сидеть на стуле или лежать в постели. Каждое утро я просыпалась с кровоточащей костью крестца в нижней части спины».

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Поворотный момент случился, когда ее университет приказал ей уйти в академический отпуск и приступить к лечению у психолога, иначе ее бы не пустили обратно. Сара не хотела ничего так сильно, как стать врачом, поэтому как только она поняла, что ее будущее в опасности, она взялась за себя. Она сделала себе вызов и стала есть то, в чем ранее отказывала себе, включая даже фаст фуд или жаренную картошку. Со временем она ввела обязательный пункт в распорядок дня — посещение тренажерного зала. По мнению Сары, именно это восстановило ее разум и именно это была одной из лучших частей ее восстановления.

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Сара смогла добиться поставленной цели — она набрала целых 19 кг. Теперь она в здоровом диапазоне ИМТ. В настоящее время Сара учится в медицинском университете Монаша в Мельбурне, а также проводит 12-недельную программу трансформации тела в своем инстаграме.