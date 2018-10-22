Как похудеть в бедрах

Правильное питание и занятия спортом помогают снизить процент содержания жир в организме, равномерно сжигая подкожные отложения по всему телу. Проблема в том, что жир сжигается равномерно, а накапливается — неравномерно, результатом похудения становится стройное тело с полными бедрами. Избавиться от остаточного жира на бедрах будет сложнее, нужно продолжать тренировки и соблюдение правильного питания, а также соблюдать эти рекомендации.

Ограничение в употреблении соли

Полнота бедер — это не только жировые отложения, но и накопившаяся в мышечных и жировых тканях вода. Чрезмерное употребление соли нарушает работу почек, они перерабатывают только часть воды, остальное количество задерживается в тканях. Лишняя соль поступает в тело не только из солонки, но и через продукты, больше всего соли в копченостях, других переработанных мясных продуктах, соусах и полуфабрикатах.

Увеличение поступления электролитов

Поступление кальция, калия и магния в достаточном количестве сделает тебя более активным на тренировках, а также поможет почкам справиться со своей работой. Получать электролиты можно из изотоников, но разумнее использовать более естественные источники — овощи и фрукты.

Больше всего электролитов содержится в темно-зеленых листовых овощах и бананах.

Чашка кофе каждый день

Натуральный кофе без сахара даст энергию для тренировок, а также ускорит обменные процессы. Кофе обладает легким мочегонным эффектом, благодаря чему в тканях не будет застаиваться жидкость. В день нужно выпивать кружку или пару кружек кофе, употребление напитка должно приходиться на первую половину дня.

Пить больше воды

Организм запасает воду в тканях не по причине ее избыточного поступления, наоборот — чем больше воды пьет человек, тем меньше он отекает.

fiteria

При недостатке воды тело стремится запасаться ей впрок и удерживать в течение долгого времени. К тому же привычка пить много воды помогает победить голод между приемами пищи и не получить лишние калории, которые отложатся на бедрах.

Есть больше белка и клетчатки

В продуктах с высоким содержанием белка или пищевых волокон содержится мало калорий, каждый из них будет по-своему полезен. Клетчатка помогает поддерживать сытость на долгое время, а белковые продукты нужны для построения мышц. Чем больше в организме мышц — тем меньше жира, это распространяется на жировые отложения любой локализации.

Интенсивно тренироваться

Основа похудения — это правильное питание, но физические нагрузки усиливают его эффективность. Программа тренировки для похудения в бедрах должна включать в себя кардионагрузки, а также упражнения для бедер — различные выпады и приседания, ягодичный мостик, наклоны в стороны.