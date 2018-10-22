Ещё
Как похудеть в бедрах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как похудеть в бедрах 

Fiteria 49 минут назад
Фото: Fiteria
Правильное питание и занятия спортом помогают снизить процент содержания жир в организме, равномерно сжигая подкожные отложения по всему телу. Проблема в том, что жир сжигается равномерно, а накапливается — неравномерно, результатом похудения становится стройное тело с полными бедрами. Избавиться от остаточного жира на бедрах будет сложнее, нужно продолжать тренировки и соблюдение правильного питания, а также соблюдать эти рекомендации.

Ограничение в употреблении соли

Полнота бедер — это не только жировые отложения, но и накопившаяся в мышечных и жировых тканях вода. Чрезмерное употребление соли нарушает работу почек, они перерабатывают только часть воды, остальное количество задерживается в тканях. Лишняя соль поступает в тело не только из солонки, но и через продукты, больше всего соли в копченостях, других переработанных мясных продуктах, соусах и полуфабрикатах.

Увеличение поступления электролитов

Поступление кальция, калия и магния в достаточном количестве сделает тебя более активным на тренировках, а также поможет почкам справиться со своей работой. Получать электролиты можно из изотоников, но разумнее использовать более естественные источники — овощи и фрукты.
Больше всего электролитов содержится в темно-зеленых листовых овощах и бананах.

Чашка кофе каждый день

Натуральный кофе без сахара даст энергию для тренировок, а также ускорит обменные процессы. Кофе обладает легким мочегонным эффектом, благодаря чему в тканях не будет застаиваться жидкость. В день нужно выпивать кружку или пару кружек кофе, употребление напитка должно приходиться на первую половину дня.

Пить больше воды

Организм запасает воду в тканях не по причине ее избыточного поступления, наоборот — чем больше воды пьет человек, тем меньше он отекает.
fiteria
При недостатке воды тело стремится запасаться ей впрок и удерживать в течение долгого времени. К тому же привычка пить много воды помогает победить голод между приемами пищи и не получить лишние калории, которые отложатся на бедрах.

Есть больше белка и клетчатки

В продуктах с высоким содержанием белка или пищевых волокон содержится мало калорий, каждый из них будет по-своему полезен. Клетчатка помогает поддерживать сытость на долгое время, а белковые продукты нужны для построения мышц. Чем больше в организме мышц — тем меньше жира, это распространяется на жировые отложения любой локализации.

Интенсивно тренироваться

Основа похудения — это правильное питание, но физические нагрузки усиливают его эффективность. Программа тренировки для похудения в бедрах должна включать в себя кардионагрузки, а также упражнения для бедер — различные выпады и приседания, ягодичный мостик, наклоны в стороны.
Fiteria: последние новости
Почему диеты перестают работать? 10 способов привести тело в порядок 7 сложностей на пробежке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сифилис изменил моду72
65-летняя Проклова показала стройные ноги в бане8
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости6
Жене Гогена Солнцева грозит паралич лица43
Спаслась от анорексии: душераздирающая история2
Видео
00:32
Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой
Звёзды
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
04:39
Звезды, успевшие родить до 20
Звёзды Дети
06:31
Самые высокие красотки шоу-бизнеса
Красота Звёзды
01:19
Еда, которую не каждый сможет купить
Еда
01:17
Жене Гогена Солнцева грозит паралич лица
Звёзды Другое
13:51
Знаменитости, которые не прочь помахать кулаками
Звёзды
04:10
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости
Звёзды Здоровье
02:11
Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение