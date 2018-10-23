Почему фитнес — лучшее средство от осенней хандры

Фитнес — это всегда фейерверк эмоций: с одной стороны, мы претерпеваем боль и через усилия идем к намеченной цели, с другой — после фитнеса наступает эйфория и ощущение полноценного счастья. Именно физические активности помогут любому приунывшему победить осеннюю хандру и затяжную меланхолию.

Спорт для отличного настроения

На противоречиях человеческой натуры и строится теория спортивного счастья: чтобы получить прилив положительных эмоций, для начала надо испытать отрицательные. Во время тренировок наш организм испытывает стресс, а это заставляет наш мозг вырабатывать еще больше эндорфинов — гормонов радости. Именно эти гормоны дарят нам счастье и эйфорию после тренировки.

Не стоит забывать, что регулярные занятия делают наше тело более подтянутым и близким к нашему желаемому совершенству, а это значит, что каждый раз, смотрясь в зеркало, мы будем получать дополнительные положительные эмоции.

После спорта спится крепче

Всем, страдающим бессонницей посвящается. Чтобы полноценно отдыхать ночью — нужно хорошенько потрудиться днем: и на работе, и в спортзале. После усердной тренировки тело само даст вам сигнал, что пора спать. Именно поэтому, регулярный фитнес из любого человека способен сделать здорового, счастливого, бодрого и жизнерадостного.

Спорт от рутины

Но все хорошее когда-нибудь переходит в привычку и перестает доставлять столько радости, как прежде. Поэтому, если любимый фитнес перестал дарить ощущение эйфории, то стоит попробовать что-то новое. Например, сменить привычную тренировку на групповые упражнения, променять хатху-йогу на флай-йогу или вообще испытать себя в trx-тренинге.

Спорт для креативности

А вы когда-нибудь думали, почему утренняя зарядка так называется? Потому что именно комплекс упражнений заряжает энергией на весь день. Ученые доказали, что люди, которые сделали фитнес частью своей жизни, успевают за сутки гораздо больше, что в разы повышает продуктивность работы и развивает креативность. А те, кто умеет управлять свои телом и временем в зале — лучше других с этим справляется в обычной жизни.