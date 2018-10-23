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Что такое «визуальная диета» и как «едят» солнце
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Что такое «визуальная диета» и как «едят» солнце 

Рамблер 10 часов назад
Люди, которым досаждает лишний вес, готовы пробовать самые странные диеты, лишь бы избавиться от ненавистных килограммов. Самый здравый подход в такой ситуации — получить консультацию врача и придерживаться режима питания, который предпишет диетолог. В противном случае можно не только не похудеть, но и заполучить проблемы со здоровьем. Например, если выбрать одну из этих диет.
1. Визуальная диета. Она базируется на идее, что на аппетит влияет цвет продуктов. Так, красный и желтый цвета аппетит усиливают, а синий — понижает. Японские специалисты разработали особые синие очки, в которых продукты становятся менее привлекательными и не кажутся столь соблазнительными.
2. Диета «Спящая красавица». Приверженцы этого типа питания рекомендуют вместо очередного приема пищи поспать. Врачи уверены, что эта диета опаснее других, поскольку она не просто лишает человека калорий, но еще и сбивает суточные ритмы.
3. Солнцеедение. Как следует из названия, диета предполагает, что человек «ест солнце». Впрочем, в прямом смысле это делать не получится, достаточно заменить прием пищи рассматриванием светила и впитыванием его энергии. Медики не советуют увлекаться этой диетой: солнце дает нам лишь витамин D, но не может заменить еду.
А что такое «диета ватных шариков» и «кангатарианизм», узнайте из видео.
Женский форум
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