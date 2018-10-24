Кето диета для вегетарианца

Кето диета будет лучшим способом похудения для тех, кто любит мясо, рыбу и сыр. Но как быть тем, кто частично или полностью отказался от продуктов животного происхождения? Смогут ли вегетарианцы и веганы сидеть на кето диете?

Ответ на вопрос будет зависеть от имеющихся пищевых ограничений. Вегетарианцы могут использовать кето диету, но для них это будет немного сложнее, чем для тех, кто употребляет мясо.

Что касается веганов, для них кето диета полностью противопоказана, набор разрешенных для употребления продуктов будет ничтожно мал для обеспечения потребностей организма и сохранения здоровья.

Вегетарианец не употребляет мясные продукты и рыбу, поэтому основой питания для него станут молочные продукты и яйца. Бобовые культуры не вписываются в кето-питание по причине высокого содержания углеводов. Калорийность рациона должна распределяться так, чтобы 75% калорий поступали из жиров, 15% — из белков и только 10% из углеводов. Самый подходящий продукт для вегетарианцев на кето диете — это яйца, единственной заменой для них могут стать протеиновые порошки на растительной основе.

Источниками жиров должны стать авокадо и орехи. Для того, чтобы получать нужное количество жиров, авокадо можно готовить в виде салата с оливковым или кокосовым маслом. Орехи будут заменять мясо и рыбу, вегетарианец на кето питании должен включить в рацион не только орехи, но и продукты из них — ореховые масла и миндальную муку.

Помимо молока, яиц, масел, орехов и авокадо кето диета для вегетарианца будет включать в себя некрахмалистые овощи. В рационе обязательно должны присутствовать грибы, цветная капуста, болгарский перец, зеленая стручковая фасоль и зелень. Особенно удобным продуктом вегетарианцы считают цветную капусту, она заменяет собой множество компонентов в привычных блюдах.

От употребления фруктов придется отказаться по причине высокого количества углеводов в их составе.

Для компенсации дефицита витаминов в питании используются некоторые ягоды — небольшое количество малины, клубники или ежевики можно включать в меню без нарушения программы питания. Вегетарианцу будет сложно придерживаться кето диеты, но если учесть все потребности своего организма, то методика принесет свои преимущества без вреда для здоровья.

Протеиновые коктейли, произведенные из растительных продуктов, нужны для того, чтобы получить дневную норму белка без превышения нормы употребления углеводов. К сожалению, среди натуральных растительных продуктов нет полного аналога мяса, который состоял бы исключительно из белка и жира.

Помимо белка нужно принимать комплексы витаминов и минералов, большинства вегетарианцев страдают от дефицита железа и цинка, кето-питание сильно усугубляет положение. Если вегетарианец отказался от употребления рыбы, то ему необходимо компенсировать дефицит жирных кислот омега-3. В аптеке можно приобрести растительную версию рыбьего жира, такие добавки отмечаются маркировкой EPA-DHA.