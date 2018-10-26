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Привычки, которые не так уж и полезны
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Привычки, которые не так уж и полезны 

Рамблер 7 часов назад
Каждому из нас в детстве привили массу полезных привычек, например, мыть овощи и фрукты перед едой или чистить зубы перед сном. Но выясняется, что кое-какие привычки на самом деле не так уж и полезны.
1. Использование антибактериальных гелей для очищения рук. Не содержащие спирт средства позиционируется как эффективные и мягкие, не высушивающие кожу рук. Правда, убить все бактерии они не могут. Для того, чтобы большая часть микроорганизмов погибла, необходимо, чтобы в средстве было не менее 60% спирта.
2. Приём витаминов и биодобавок. Мультивитаминные комплексы и биологические добавки сейчас продаются в любой аптеке, но даже постоянный их приём — не панацея. Американские учёные провели серию исследований и доказали, что приём витаминов не спасает от заболеваний.
3. Употребление биоорганических продуктов. Органические продукты должны выращиваться в экологически чистых районах без применения пестицидов и химических удобрений. Но в нашей стране отсутствуют стандарты для таких продуктов, так что производитель может просто наклеить стикер с пометкой «Био», никак не подтверждая качество продукции.
Женский форум
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