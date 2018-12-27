О каких проблемах расскажут волосы

Криминалисты не зря так тщательно обыскивают место преступления, ведь даже по единственному волоску о человеке можно узнать очень много. Волос расскажет о поле, возраст, привычках и болезнях. Кстати, воспользоваться подсказками можете и вы.

1. Если ваши волосы тусклые, то, возможно, вы злоупотребляете феном или часто ходите в холода без шапки. Но есть и другая причина: волосам не хватает микроэлементов.

2. Если вам донимает перхоть, то вам стоит задуматься, не злоупотребляете ли вы уходовыми средствами. Но появление перхоти провоцирует также строгая диета с исключением жиров и углеводов, стресс и проблемы с ЖКТ.

3. Если волосы выпадают слишком активно, то могут иметь место проблемы с иммунной системой. В некоторых случаях потеря волос намекает на начало диабета, но чаще всего волосы выпадают из-за стресса и недостатка витаминов.

4. Если вы вынуждены постоянно мыть голову в попытках избавиться от жирности корней, то пересмотрите рацион. Проблему вызывает неумеренное потребление жирной пищи и рафинированных углеводов и злоупотребление алкоголем и кофе. Но на всякий случай обратитесь к врачу, поскольку жирные волосы — симптом проблем с обменом веществ, гормональном дисбалансе и болезнях печени.

А какие еще проблем со здоровьем вам расскажут волосы? Посмотрите видео и будьте начеку.