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О каких проблемах расскажут волосы 

Рамблер 3 часа назад
Криминалисты не зря так тщательно обыскивают место преступления, ведь даже по единственному волоску о человеке можно узнать очень много. Волос расскажет о поле, возраст, привычках и болезнях. Кстати, воспользоваться подсказками можете и вы.
1. Если ваши волосы тусклые, то, возможно, вы злоупотребляете феном или часто ходите в холода без шапки. Но есть и другая причина: волосам не хватает микроэлементов.
2. Если вам донимает перхоть, то вам стоит задуматься, не злоупотребляете ли вы уходовыми средствами. Но появление перхоти провоцирует также строгая диета с исключением жиров и углеводов, стресс и проблемы с ЖКТ.
3. Если волосы выпадают слишком активно, то могут иметь место проблемы с иммунной системой. В некоторых случаях потеря волос намекает на начало диабета, но чаще всего волосы выпадают из-за стресса и недостатка витаминов.
4. Если вы вынуждены постоянно мыть голову в попытках избавиться от жирности корней, то пересмотрите рацион. Проблему вызывает неумеренное потребление жирной пищи и рафинированных углеводов и злоупотребление алкоголем и кофе. Но на всякий случай обратитесь к врачу, поскольку жирные волосы — симптом проблем с обменом веществ, гормональном дисбалансе и болезнях печени.
А какие еще проблем со здоровьем вам расскажут волосы? Посмотрите видео и будьте начеку.
Женский форум
Здоровье , Видео
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