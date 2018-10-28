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Какие продукты опасны для здоровья
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Какие продукты опасны для здоровья 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным», — сказал знаменитый средневековый учёный Парацельс. Эта фраза не теряет актуальности и в наши дни.
Врачи говорят, что нет абсолютно вредной еды: любой продукт безопасен, если им не злоупотреблять. Даже чипсы и газировка. Серьёзные проблемы начинаются, когда человек не знает меры. Это грозит аллергией, ожирением и даже инфарктом.
News.ru опросил экспертов и составил рейтинг самых опасных для здоровья продуктов питания. Чипсы, газированные напитки, шоколадные конфеты и копчёные колбасы — эти вкусности превратят стройного и здорового человека в толстяка с множеством хронических заболеваний. Закон подлости: вредные продукты питания — самые вкусные, поэтому отказаться от них сложнее всего.

Яд. Сладкий и белый

На первое место врачи ставят богатые сахаром и солью продукты. К первым относят шоколадные конфеты, батончики, кондитерские изделия. Главная опасность сахара — высокая калорийность. Человек рискует не сжечь ту энергию, которую получит с ударной дозой сладкого. Лишние калории приводят к ожирению и метаболическому синдрому.
«Особенно коварный продукт — это пакетированные соки. Стакан сока по калорийности равен порции курицы с макаронами. Люди просто пьют сок и при этом значительно переедают», — сообщил News.ru эндокринолог-диетолог, основатель Пошаговой инструкции правильного питания Вадим Крылов.
Особенно осторожными надо быть с так называемыми нектарами, состоящими наполовину из сока, наполовину из воды. В них добавляют сахар, что повышает калорийность продукта.
Ещё стоит опасаться так называемых низкокалорийных «здоровых» батончиков. По составу и калорийности они эквивалентны обычным.
Также метаболический синдром и ожирение вызывают продукты с высоким гликемическим индексом.
«Гликемия — это способность углевода изменять концентрацию глюкозы в крови. Чем выше гликемический индекс продукта, тем выше уровень сахара в крови после его употребления», — пояснила сертифицированный нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.
Стать тучным и больным можно употребляя избыточное количество фиников, пива, кукурузы, белого хлеба и булочек, варенья и джемов, макарон, картофеля. Перечисленные продукты обладают самым высоким гликемическим индексом.
Избыток в рационе хлорида натрия или поваренной соли соли также может быть опасен для здоровья. Не зря этот микроэлемент называют «белым ядом». Его в огромном количестве содержат колбасы (особенно копчёные), магазинные соусы, чипсы, сухарики.
«Чрезмерное потребление соли приводит к обезвоживанию организма. Выводятся минералы, кости становятся хрупкими, появляются высыпания на коже», — рассказала Ольга Деккер.
Также, по словам врача, у большинства людей избыток натрия вызывает проблемы с почками, увеличивает нагрузку на сердце и повышает давление в кровеносных сосудах. Со временем это может привести к таким проблемам, как повышенное кровяное давление, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность.

Пальмовое масло и диоксид серы

Фабричные сладости, конфеты, мороженое, дешёвые молочные продукты, фастфуд, полуфабрикаты — неполный список продуктов, где содержится пальмовое масло. Этим продуктом заменяют сливочное масло, поскольку он стоит недорого и долго хранится.
Вадим Крылов объясняет, что пальмовое масло бывает двух видов: красное и ядровое. Первое очень полезно для организма — богато витаминами, благотворно влияет на сосуды. Второе вредит здоровью. Главный его компонент — пальмитиновая кислота. Её употребление повышает уровень холестерина в крови, способствует развитию атеросклероза. Он во много раз повышает риск инфарктов и инсультов. В 90% случаях в продуктах питания используют именно ядровое масло.
Серьёзный вред здоровью причиняет также дешёвое вино. Многие не обращают внимание на состав этого напитка. В недорогих винах (особенно полусладких) присутствует в больших количествах консервант Е220 (диоксид серы). Натуральное вино нуждается в особых условиях хранения: вентиляция, температура, освещение, иначе напиток испортится. Диоксид серы — это консервант, который сохраняет свойства продукта.
В небольших количествах диоксид серы не вредит организму. Но при постоянном употреблении дешёвого вина вы рискуете заработать не только похмелье, но и нарушение обмена веществ, расстройства желудочно-кишечного тракта — тошноту и диарею.
Вечером вы приходите уставшим, на готовку ужина не остаётся сил. В ход идут замороженные котлеты, наггетсы, замороженные чебуреки, лапша быстрого приготовления. Врачи предупреждают: все эти продукты содержат в составе опасное химическое соединение глюконат натрия. Эта пищевая добавка, которая способна усилить вкус любого блюда.
«Во-первых, он усиливает аппетит. И вы съедите лишнего, во-вторых, доказано, что он способствует развитию катаракты. По некоторым данным, вещество нарушает функции печени», — резюмирует Вадим Крылов.
Чипсы, сухарики, кондитерские изделия, фастфуд содержат в себе опасные для здоровья трансжиры. Это растительное масло, приведённое в твёрдое состояние с помощью водорода. По словам Ольги Деккер, трансжиры особенно вредны для женщин. Последствия могут быть очень неприятными: от потери красоты кожи, ногтей и волос до сбоев менструального цикла.
Римма Мойсенко, врач высшей категории, диетолог, кардиолог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук, создатель авторской программы обретения красоты и здоровья:
Мы все крайне индивидуальны и персонифицированы. У каждого организма разная реакция на ту или иную пищу. Любой продукт, который лежит на полке, может быть одному полезен, другому — противопоказан. Даже чипсы в умеренных дозах некоторым людям полезны. А овсяная крупа для некоторых может быть вредна — вызвать проблемы с пищеварением. Чтобы понять, какие продукты можно или нельзя конкретно вам, нужно пройти тест на так называемую ферментативную непереносимость. Это определяется по анализу крови.
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