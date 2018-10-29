Что стоит знать о синдроме хронической усталости

Наша жизнь никогда не стоит на месте, мир 21 века существенно изменился. Даже в такой короткий срок, как несколько последних десятилетий, мы могли в полной мере ощутить на себе, как ускорилось течение времени.

Новый мир предъявляет к нам высокие требования, и мы стараемся им соответствовать, «выжимая» из себя максимум возможностей и прилагая все свои силы. Печально, но неизбежным спутником высокого темпа нашей жизни стал так называемый синдром хронической усталости (СХУ). Все чаще мы сталкиваемся с этим определением и в сети, и в реальной жизни.

Несмотря на достаточно большое количество информации об этом новомодном синдроме, диагностировать его у себя самостоятельно бывает не всегда просто.

Связано это в ряде случаев с тем, что СХУ может маскироваться под различные соматические заболевания. Люди, страдающие данным синдромом, могут отмечать такие неочевидные его проявления, как потеря веса, нарушения со стороны пищеварительного тракта (например, склонность к запорам), беспричинное увеличение лимфоузлов и их болезненность.

В группу риска СХУ, как правило, входят люди с повышенным уровнем ответственности на работе и так называемые трудоголики.

неправильное питание (обилие углеводной пищи со скудной пищевой ценностью);

недостаточное количество сна (сидение допоздна за компьютером и в телефоне);

психологические расстройства (длительное напряжение, тревога, депрессия);

недостаток двигательной активности (сидячий образ жизни, причиной которого часто является офисная работа);

плохая экология (работа в душных и плохо проветриваемых помещениях, транспортные выхлопные газы, промышленное загрязнение воздуха, воды, почвы, низкое качество продуктов питания, вызывающие перенапряжение нервной, иммунной, эндокринной систем для защиты организма от воздействия вредных факторов). Давайте рассмотрим подробнее наиболее распространенные причины СХУ:

Какие же есть способы борьбы с последствиями синдрома хронической усталости?

Для начала следует правильно расставить приоритеты. В сутках всего лишь 24 часа, из которых 8 необходимо посвятить сну. Недосыпание опасно не только легкими неврозами, оно может привести к ожирению и даже к болезням сердца. Поэтому важно распределять все задачи так, чтобы оставалось время на сон и отдых. Не стоит стараться все сделать сразу в один день. Разумнее будет взвесить, что в приоритете, а что можно отложить на следующий день. Так же нужно не забывать про прогулки на свежем воздухе, особенно перед сном.

Одним из наиболее неприятных факторов, усугубляющих СХУ, является нервный стресс. Мы привыкли рассматривать его как следствие какого-то большого негативного события, однако роль множества мелких неприятностей, ежедневно повышающих тонус симпатической нервной системы и изнашивающих психику, играют не менее разрушительную роль в организме.

Проанализируйте, как часто вы расстраиваетесь в течение дня, недели, месяца, сколько времени вы находитесь в хорошем или плохом настроении. Если в вашей жизни прослеживается связь между стрессами и плохим самочувствием, стоит обратиться к специалисту и проверить свой гормональный статус.

Стресс изнашивает все системы нашего организма. В крови повышается уровень кортизола. Его переизбыток делает человека нервным, раздражительным, злым и неприятным как для окружающих, так и для самого себя. Гормоны стресса играют большую роль в развитии СХУ.

Старайтесь есть пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Для здоровья полезно снизить потребление сахара, соли и кофеина. Лучше отказаться от вредных привычек, поскольку чрезмерное употребление алкоголя, курение, некачественная пища пагубно влияют на организм, являясь для него дополнительной токсической нагрузкой и расходуют силы на их нейтрализацию. Вместо этого следует пить больше жидкости, есть разнообразные фрукты, овощи и зелень.

Как показывают последние изыскания в нутрициологии, перенапряжение и усталость практически всегда идут рука об руку с недостатком тех или иных витаминов и важных микроэлементов.

Именно поэтому в случае СХУ необходимо помочь организму с помощью витаминных комплексов и препаратов на основе натуральных компонентов. Например, комплекс ГербаСтресс, который содержит дневную норму витаминов В6 и В12, способствующих укреплению нервной системы и снижению эмоционального напряжения. Также в состав природного комплекса ГербаСтресс входят 5 растительных экстрактов, которые оптимизируют функции нервной системы. С одной стороны, растительные составляющие помогают бороться с неврозами и повышают уровень устойчивости организма к стрессу (пассифлора, хмель, ромашка, овес), с другой стороны, оказывают тонизирующее действие (сибирский женьшень), тем самым, уравновешивая успокаивающий эффект и не нарушая работоспособность.

Такое взаимодействие и сбалансированный эффект растительных экстрактов и витаминов группы B обеспечивает снятие нервного напряжения и симптомов стресса без эффекта сонливости, при этом не вызывая привыкания.

Лечение СХУ предполагает, главным образом, снижение нагрузки на организм и восполнение недостатка ресурсов его устойчивости в виде натуральных трав и витаминов. ГербаСтресс рекомендуется пропивать курсом 30 дней (после чего нужно сделать перерыв в приеме). Если вы обнаружили у себя синдром хронической усталости или наличие хронического стресса, не стоит пренебрегать этим и откладывать проблему в долгий ящик, вовремя примите меры и наслаждайтесь жизнью.