Естественные методы контрацепции

Как пользоваться методом «зеленой недели» и когда на самом деле можно заниматься сексом без применения презервативов или других способов контрацепции? Насколько эффективны эти методы и кому они подойдут — на все волнующие вопросы о методах естественной контрацепции ответила Анна Усова , акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.

Основной контингент моих пациенток — молодые женщины от 20 до 35 лет. Возраст репродуктивного расцвета. Обращаются женщины ко мне чаще с жалобами на нарушение менструального цикла и бесплодие. Еще 20 лет назад перед вступлением в половую жизнь молодых женщин волновал вопрос незапланированной беременности, сейчас же вопрос другой: а смогу ли я забеременеть. Наблюдается беспрецедентный рост бесплодия. Поэтому естественная контрацепция в настоящее время — один из способов понять женщине, фертильна она или нет.

«Ватиканская рулетка»

Самый популярный метод — календарный. Его еще иронично называют «ватиканская рулетка», поскольку это единственный метод контрацепции, разрешенный католической церковью . Суть его заключается в расчете «опасных» и «безопасных» дней на основе длины цикла.

При серьёзном подходе нужно начать с того, чтобы вести менструальный календарь в течение хотя бы восьми месяцев, а лучше года. Сразу хочу отметить, что это крайне сложно в настоящее время, поскольку вокруг много информации. Я это называю «борьба за наше внимание»: рекламы, работа, гул машин, сотовая связь и т.д. Женщины часто даже гормональные контрацептивы забывают принять.

После этого из длительности самого короткого цикла высчитывается первый фертильный день, а из длительности самого продолжительного — последний. Во время фертильных дней вероятность беременности высока, а значит, нужно либо избегать половой жизни, либо пользоваться презервативами.

Менструальный цикл обычно длится около месяца, беременность может наступить лишь в течение пары суток после овуляции (в среднем 32 часа).

Если добавить несколько дней, в течение которых сперматозоиды остаются активными в трубах (5, но есть факты и 8 дней), получится шесть-семь фертильных (то есть благоприятных для зачатия) дней.

Метод Биллингса

Сложность в том, что оценить овуляцию (выход яйцеклетки из фолликула яичника) можно только при ультразвуковом обследовании, а предсказать её дату с абсолютной точностью невозможно. Правда, можно ориентироваться на длину менструального цикла и использовать формулы, чтобы примерно определить фертильный период. Еще можно следить за цервикальной слизью. Впервые этот метод описал австралийский врач Биллингс.

Метод заключается в наблюдении женщиной за секрецией (производством и выделением) ее цервикальной слизи. Начиная с последнего дня менструации следует наблюдать за консистенцией шеечной слизи, внося наблюдения в специальную таблицу. Для этого нужно выбрать специальные обозначения для «сухих» дней, когда область влагалища остается на ощупь сухой, «фертильных» — наблюдается любой тип слизи, и «опасных» дней, когда слизь влажная и тягучая. Последний день из числа «опасных» — это наиболее благоприятный для зачатия день, «день пик».

Во время неблагоприятной для зачатия фазы шеечная слизь густая, возможно комковатая, образует так называемую «пробку», в этом случае выделения почти незаметны и влагалище на ощупь «сухое». Ближе к овуляции выделения становятся более прозрачными и текучими. С этого момента следует воздержаться от половых сношений или же использовать другие методы контрацепции (например, презерватив), если метод Биллинга используется с целью предотвращения нежелательной беременности.

В дни, наиболее благоприятные для зачатия, слизь очень «тягучая», её можно легко растянуть между двумя пальцами. По консистенции она напоминает сырой яичный белок.

После овуляции выделения снова становятся густыми, а затем и совсем исчезают. Так как структура выделений меняется за несколько дней до и через несколько дней после овуляции, можно вычислить приблизительную дату овуляции.

Через 3 дня после «дня пик» и до начала менструации можно не предохраняться.

Базальная температура

Понятно, что точность расчетов и эффективность такой контрацепции оставляют желать лучшего, особенно при нарушенном менструальном цикле. Чтобы определить период фертильности более надежно, можно измерять базальную температуру, то есть температуру тела рано утром, сразу после пробуждения. Дело в том, что она незначительно снижается за день до овуляции, а потом повышается на 0,3–0,6 градуса и составляет в среднем 37 градусов.

Сейчас существуют специальные термометры для определения базальной температуры, которые отличаются от обычных тем, что измеряют с точностью до двух знаков после запятой. Базальная температура — это температура тела в покое, после сна. Измерять ее можно во рту, влагалище, но чаще рекомендуют ректальный замер.

После пробуждения нужно измерить температуру под языком (!), а потом внести результат в специальный график.

Базальную температуру во рту необходимо измерять строго в соответствии со следующими правилами:

— 1-е измерение должно быть проведено в 1-й день цикла (1-й день менструации);

— процедуру выполнять каждое утро, сразу же после пробуждения, в одинаковое время;

— непрерывный сон пред измерением должен продолжаться минимум 6 часов;

— градусник класть под язык и проводить измерение на протяжении 5 минут, рот во время процедуры должен быть закрыт;

— для выявления максимально точной зависимости следует измерять базальную температуру в течение 3-х месяцев.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов полученные данные будут некорректными.

Минусы метода

Главное преимущество календарной, или температурной контрацепции — отсутствие побочных эффектов. В любом случае календарный метод требует сосредоточенности и хорошего режима сна, отсутствия простудных заболеваний, приема лекарственных препаратов. Для измерения температуры, исследования цервикальной слизи, подсчета дней и ведения календаря нужна более строгая дисциплина, чем, например, для ежедневного приема таблеток. С календарным методом плохо сочетается спонтанный секс даже в давно сформировавшейся паре, что уж говорить о новых партнерах (впрочем, в таких случаях всегда нужно пользоваться презервативами, чтобы защитить себя не только от беременности, но и от инфекций).

И все же основная проблема календарного метода — низкая надежность: его индекс Перля составляет от 9 до 40, то есть беременность может наступить у 40 женщин из 100 (почти у половины!) в течение года.

Но, похоже, эта ситуация начинает меняться благодаря приложениям для смартфонов. Сейчас существует множество приложений-трекеров менструального цикла и калькуляторов овуляции, но обычно они предназначены для определения наиболее удачных для зачатия дней, а не наоборот.