10 ошибок, которые вы делаете при депиляции

Казалось бы, что может быть сложного в таком примитивном бьюти-ритуале, как депиляция? Редакция WMJ.ru нашла 10 самых популярных ошибок, которые во время бритья совершают практически все. Подробнее о каждой — в нашем материале!

Ты экономишь на бритве

Хорошая бритва — удовольствие не из дешевых. Если учесть площадь тела, которую приходится брить девушкам, становится понятно, что на качественных лезвиях можно разориться. В такой ситуации многие красотки выбирают одноразовые (все мы знаем, что не совсем одноразовые) бритвы, которые можно купить где угодно за сущие копейки. А зря! Любой дерматолог подтвердит, что некачественная бритва с одним лезвием вызывает раздражение после депиляции. Если не хочешь травмировать нежную кожу, отдавай предпочтение бритвам с двумя-тремя лезвиями: они удаляют больше волосков и делают их максимально короткими, а значит, результат от процедуры длится дольше.

Бреешься в ванне

«Ну а где еще бриться, как не в ванне?» — спросишь ты. Мы имеем в виду, что ты делаешь депиляцию, лежа в наполненной ванне, а не просто под струей душа. Стоит признать, что в теплой ванне бритье становится в разы комфортнее, а волоски мягче, однако из-за пара и горячей воды у тебя слегка опухает кожа, а значит, волоски частично прячутся в фолликулах. Когда ты выйдешь из ванны, отек кожи спадет, волоски снова станут жесткими и ноги будут покрыты щетиной. Итог: время на бритье потратила, лезвие затупила, а эффекта нет.

Вынужденная сухая депиляция

Уверены, что тебе знакома эта ситуация: время поджимает, выходить через пять минут, платье уже на тебе, а ноги, как назло, небриты. Что же ты обычно делаешь в таких случаях? Скорее всего, хватаешь бритву и начинаешь удалять волоски без воды. Нежная кожа пребывает в шоке и мгновенно отзывается на такое издевательство покраснением и раздражением. Гель для бритья и вода нужны специально для того, чтобы бритва мягко скользила и не травмировала эпидермис. Неудивительно, что после такого агрессивного обращения твои ноги будут выглядеть только хуже: шелушение, краснота и иногда порезы станут твоими верными спутниками на несколько дней. Уж поверь, пять минут, потраченные на полноценную депиляцию, окупятся в полном размере.

Ты не скрабируешь кожу перед депиляцией

Скорее всего, ты слышала, что перед удалением волосков с тела кожу следует тщательно проскрабировать, чтобы эффект от бритья продлился как можно дольше. Готовы поспорить, что ты пренебрегаешь этим предельно простым шагам. Хотя эта ошибка и нефатальна, но эксфолиация кожи облегчает процесс бритья и помогает избежать вросших волосков и порезов.

После использования кладешь бритву на бортик ванны

Знакомая ситуация? Мы даже не сомневаемся, что ты кладешь бритву на край ванны после депиляции. В конце концов, хранить бритву на бортике очень удобно: не придется выпрыгивать из душа и искать станок в косметичке в другом конце комнаты. Тем не менее это как минимум негигиенично: хотя вода не слишком опасна для нержавеющей стали, из которой сделаны лезвия, но бактерии отлично размножаются во влажной среде, поэтому они будут постоянно жить на твоем бьюти-инструменте для депиляции. Кроме того, влажная среда способствует затуплению лезвий, что приводит к порезам и некачественному удалению волосков.

Используешь сменное лезвие слишком долго

На дорогую бритву ты все же раскошелилась, но вот на сменных лезвиях все еще экономишь? Просто знай, что игра не стоит свеч: экономить можно на чем угодно, но только не на красоте и здоровье. Сменные лезвия затупляются после нескольких использований, бритва начинает раздражать кожу, и ты можешь даже порезаться. Стоит ли говорить, что старая бритва — комфортная среда для размножения бактерий? Никакой сложной математики: «порезы + бактерии = заражение».

Если во время депиляции ты чувствуешь, что бритва плохо скользит и царапает кожу, смело выбрасывай сменное лезвие и бери новое. Не стоит пренебрегать гигиеной и здоровьем.

Сбриваешь в неправильном направлении

Мы откроем тебе шокирующую тайну: брить волоски против роста — ошибка. Так почему же большинство девушек именно так и делают? На самом деле при бритье против роста оставшаяся длина волосков становится минимальной, а значит, бритья хватает на более долгий срок, зато при депиляции по росту уменьшается вероятность столкнуться с порезами и вросшими волосками. Оптимальный вариант — это двухступенчатая депиляция: вначале ты срезаешь волоски по росту, а потом повторно проходишь бритвой против роста. Этот способ делает привычную процедуру менее травматичной для эпидермиса.

Если у тебя чувствительная кожа, то советуем забыть о бритье против роста, ведь твой нежный эпидермис тебе за такие агрессивные манипуляции спасибо не скажет.

Использовать мыло вместо пены для бритья

Признайся, что ты так делала хоть раз в жизни. Немногие девушки готовы инвестировать в пену для бритья, когда в ванной комнате всегда есть старое доброе мыло. При использовании мыла скольжения не хватает для плавного и нетравмирующего бритья, что увеличивает шансы заполучить порез. Как ты думаешь, почему твои отец или парень не бреются без использования пены? Они просто не хотят порезаться или получить раздражение на лице. Поверь, в искусстве депиляции у мужчин есть чему поучиться, поэтому можешь смело одалживать их пену или гель.

Пользоваться бритвой парня

«Воспользуйся бритвой своего парня», — так и шепчет подсознание, когда мы уже сидим в ванной, намазанные гелем для бритья, а бритва осталась в косметичке, на раковине, в стакане с зубными щетками (нужное подчеркнуть), при этом лезвие твоего партнера лежит в доступной близости. Не поддавайся! При депиляции на поверхности кожи появляются микротравмы, в которые вполне могут проникнуть бактерии и грибок с лезвия чужой бритвы. Мы еще не берем в расчет различные инфекции, которые переносятся через кровь. Не стоит так глупо рисковать, просто сходи за своей бритвой.

Ты не увлажняешь кожу после депиляции

То, что ты делаешь (или скорее не делаешь) после бритья, возможно, так же важно, как и то, что ты делала до или в процессе. После депиляции твоя кожа становится сухой, а значит, более подвержена раздражению, чем увлажненная. Самый простой способ избежать повышенной чувствительности — это использовать лосьон или увлажняющий крем для тела.

Кокосовое масло или масло из косточек шиповника — отличный вариант, так как они обладают природным противовоспалительным и антиоксидантным эффектом и отлично успокаивают самую раздраженную кожу. Однако не так важно, какое средство ты предпочтешь, главное — не забывай им пользоваться. Твоя кожа заслужила немного заботы.