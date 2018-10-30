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«Мама, зачем ты меня родила, такого урода?»
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«Мама, зачем ты меня родила, такого урода?» 

Lenta.ru 5 часов назад
Слово «интерсекс» в представлении обывателей ассоциируется с очередными особенностями сексуального поведения. Однако интерсекс — это человек, рожденный с нетипичными половыми признаками, которые не входят в общепринятые нормы восприятия мужского и женского тела. По приблизительным подсчетам ООН, с такими анатомическими вариациями рождается до 1,7 процента детей.
Сколько интерсексов в России — неизвестно из-за табуированности этой темы. Чаще всего в семьях, где родился такой ребенок, родители изо всех сил стараются скрыть его «ненормальность». Кроме того, зачастую они решают провести малышу операцию по коррекции пола, когда тот находится в несознательном возрасте. Это приводит к различным негативным последствиям — от болезненных рубцов и утраты сексуальной чувствительности во взрослом возрасте до потери репродуктивных способностей и пожизненной гормональной терапии.
Фотограф Ксения Сидорова встретилась с 33-летней жительницей Тольятти Ольгой — участницей Ассоциации русскоговорящих интерсекс-людей (ARSI), которая выступает за право интерсексов решать самим, нужны ли им подобные операции, и за просвещение медицинского сообщества в вопросах, связанных с этим диагнозом.
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