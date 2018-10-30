Как меняется отношение к презервативам

Трудно найти девушку, которая не слышала от мужчины фразы «я не люблю презервативы, они делают секс менее приятным». И хотя секс с проникновением может немного отличаться при использовании презерватива, идея о том, что защита «портит» секс, не просто несправедлива, а в корне неверна. Редакция Heroine решила разобраться в том, как за последние несколько лет изменилась культура использования презервативов и почему эту тему нужно перестать замалчивать.

Развитие технологий

Презервативы прошли долгий путь: от самых ранних версий из льняных мешков и бычьих пузырей до новомодных супертонких латексных изделий, которые практически не рвутся и имеют максимальные показатели защиты от нежелательной беременности и ЗППП. По мере развития нашей сексуальной культуры и потребностей, вопросы контроля рождаемости и профилактики заболеваний стоят особо остро, так что исследователи постоянно работают над производством еще более технологичных экземпляров. Не так давно фонд Мелинды и Билла Гейтс предложил новую технологию самосмазываемых презервативов, которые улучшают качество секса, и в ближайшие годы в этой индустрии появится еще несколько прорывных открытий. Стоит смотреть правде в глаза — раньше презервативы имели не лучшую репутацию из-за того, что не подходили по размеру, рвались или были созданы не из гипоаллергенных материалов. Но уже сейчас большинство этих проблем решено, и нет смысла настаивать на их «неудобности». Миф о том, что они ухудшают чувствительность, давно должен быть разрушен в головах потребителей.

Сохранение предубеждений

Люди знают о рисках незащищенного секса, но не желают жертвовать удовольствием для собственной безопасности. Звучит крайне нелепо, но именно такой выбор и делает подавляющее количество мужчин. Согласно опросу, проведенному в 2018 году компанией SKYN Condoms среди 4000 миллениалов, не состоящих в постоянных отношениях, 56% мужчин заявили, что во время секса они используют презерватив «всегда» или «большую часть времени». Остальные, видимо, молятся Богу, чтобы с ними ничего не произошло. Женщины менее склонны играть в азартные игры с собственным здоровьем и гораздо охотнее используют презервативы в качестве защиты от незапланированной беременности и ЗППП. Согласно опросу репродуктивной компании LOLA, более 80% незамужних женщин и почти 40% женщин в отношениях настаивают на использовании презервативов.

Влияние развития женского движения

Сейчас прошло то время, когда иметь запас презервативов было чисто мужским долгом. Женщины предпочитают брать ситуацию в свои руки, в том числе приобретая средства защиты для себя самостоятельно, не полагаясь на то, что в нужный момент оно окажется у мужчины. Раньше к женщинам, которые сами приобретали презервативы, было предвзятое отношение — словно презервативы не может использовать жена, верная своему супругу.

Стоит отметить, что и сейчас меня могут назвать шлюхой в комментариях за одну только новость о презервативе будущего. В то же время мужчин, беспокоящихся о своей защите, долгое время принимали за героев. Сейчас же для любой современной девушки будет крайне важно, чтобы ее партнер не пренебрегал простейшим способом защиты. Благодаря просветительским кампаниям различных брендов, работающих в секс-индустрии, стигматизация этой темы уменьшается. Женщины активнее берут ответственность за свое сексуальное здоровье, а удовольствие во время секса перестает быть главным приоритетом. Теперь отличный секс — тот, который происходит по взаимному согласию, удовлетворяет обоих участников и является безопасным. По этим же самым причинам крайне важно, чтобы технология создания презервативов продолжала развиваться в соответствии с потребностями людей.

Нерешенные проблемы

Все то время, которое существуют презервативы, — у них хватало критики. Но нельзя отрицать, что они играют неотъемлемую роль в безопасном сексе для обоих партнеров, поэтому крайне важно, чтобы стигматизация этого предмета полностью исчезла. На данный момент презервативы — единственная форма контрацепции, которая защищает от ВИЧ и ЗППП, поэтому она обязательно должна быть использована с малознакомым партнером. И даже если вы оба регулярно проверяете свои анализы — вам все равно нужно использовать презерватив, ведь у некоторых заболеваний слишком большое окно для проявления. Если какой-либо презерватив не подходит тебе или твоему партнеру, не нужно сдаваться: пробуйте другой размер или материал, чтобы отыскать, что лучше всего подходит для ваших тел и сексуальных привычек.

Независимо от пола или ориентации, вам никогда не следует стыдиться покупать презервативы, использовать их или настаивать на их использовании. Если же партнер такое решение не поддерживает — это серьезный повод задуматься о том, достаточно ли он уважает твое здоровье в принципе, раз так легкомысленно относится к вопросам защиты.