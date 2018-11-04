Как носить каблуки целый день без боли

Что делать, если вам предстоит целый день на каблуках. Ортопеды советуют несколько полезных хитростей.

Если вы только собираетесь приобрести пару туфель на шпильке, то прежде всего стоит определить, какая высота каблука будет оптимальна именно для вас. Для этого необходимо произвести несложные расчеты. Измерьте свою стопу и эту цифру разделите на 7, полученный результат равняется длине самого "безопасного" для повседневного ношения каблука. Обычно она составляет 2-4 сантиметра.

Если же вы ищете обувь "на выход", в которой не планируете ходить целый день, то в этом случае измерять нужно по-другому. Сядьте на стул, вытяните ногу параллельно полу, расслабьте стопу и измерьте расстояние от пятки до подушечки стопы, в среднем она должна составлять от 7 до 9 сантиметров.

Перед выходом в свет на каблуках, особенно шпильках, походите несколько вечеров по дому или на работе в этой же обуви, чтобы стопы привыкли к нагрузке.

Если вы знаете, что на мероприятии вы преимущественно будете стоять, возьмите с собой обувь без каблука, чтобы переодеть ее в экстренном случае. Кроме того, если страховочной пары у вас нет, найдите время и место, чтобы снять обувь, посидеть и сделать простые упражнения: потяните носок на себя, а затем от себя, сделайте несколько круговых движений ступнями.

Если от ношения шпилек у вас возникают нестерпимые боли в области под пальцами, свяжите бинтом или пластырем два средних пальца ноги. Таким образом, вас гораздо меньше будет беспокоить нерв, который у этих пальцев один на двоих. От того, что пальцы "расходятся" в стороны, именно этот нерв начинает ныть.

Голливудская хитрость заключается в том, что почти все знаменитости носят обувь на размер больше. Звездные стилисты регулярно проделывают такой трюк: внутрь туфель и босоножек приклеивают специальные силиконовые подушки, которые позволяют ноге не скользить. Получается, что обувь сидит на ноге, но не сдавливает ее, не мешает циркуляции, что избавляет от отеков и мозолей.

После целого дня, который вы провели на каблуках, рекомендуется ванночка для ног с морской солью и ромашкой. Но поскольку до ванночки обычно ни у кого не доходят руки, можно принять контрастный душ.