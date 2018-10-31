5 важных причин отказаться от газировки навсегда

5 причин отказаться от газировки навсегда

Все знают — газировка вредит здоровью. Тем не менее ежедневно продаются миллионы литров сладких газированных напитков. Видимо, для большинства людей вред газировки — своеобразный миф, который должен обойти стороной. Вспомним, какой же яд нам продают в этих ярких бутылках и жестяных баночках.

Лишний вес

Любая газировка доверху наполнена сахаром, который очень быстро превращается в жир. Даже вечно подвижные дети нередко набирают степени ожирения, не справляясь с калориями. Что уж говорить о взрослом человеке, который зачастую ведет сидячий образ жизни.

Плохой сон

Большинство газированных напитков содержат кофеин. Стаканчик колы перед сном вполне может повлиять на ночной сон, тем более если недавно была бессонница. Усталость утром можно гарантировать.

Фосфор в составе

В каждом напитке содержится постоянная составляющая — фосфор. Напомним, что фосфор вымывает кальций из костей, делая их хрупкими. А значит, риск сломать кость при неудачном падении возрастает. Стоит упомянуть и про зубы, на которые действует не только фосфор, но и сахар, вызывающий кариес и разрушение зубной эмали. Для того, чтобы запустить процесс, достаточно 20 минут приема напитков.

Гастрит и диабет

Напитки разрушают кислотно-щелочной баланс желудка, а значит, созданы условия для развития гастрита. Гастрит — не последняя стадия. При длительном употреблении газированных напитков, у вас начнет образовываться язва желудка. А скачущий уровень сахара рано или поздно приведет к диабету.

Вред подсластителей

Газировки «лайт» содержат еще более вредный ингредиент — подсластитель. По вредности этот компонент почти ничем не уступает аспартаму. Лабораторные исследования показали, что употребление аспартама нарушает работу эндокринной системы, а значит это вещество — потенциальный двигатель новообразований в мозгу.