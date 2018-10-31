Ещё
5 важных причин отказаться от газировки навсегда
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 причин отказаться от газировки навсегда 

Anews 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Все знают — газировка вредит здоровью. Тем не менее ежедневно продаются миллионы литров сладких газированных напитков. Видимо, для большинства людей вред газировки — своеобразный миф, который должен обойти стороной. Вспомним, какой же яд нам продают в этих ярких бутылках и жестяных баночках.

Лишний вес

Любая газировка доверху наполнена сахаром, который очень быстро превращается в жир. Даже вечно подвижные дети нередко набирают степени ожирения, не справляясь с калориями. Что уж говорить о взрослом человеке, который зачастую ведет сидячий образ жизни.

Плохой сон

Большинство газированных напитков содержат кофеин. Стаканчик колы перед сном вполне может повлиять на ночной сон, тем более если недавно была бессонница. Усталость утром можно гарантировать.

Фосфор в составе

В каждом напитке содержится постоянная составляющая — фосфор. Напомним, что фосфор вымывает кальций из костей, делая их хрупкими. А значит, риск сломать кость при неудачном падении возрастает. Стоит упомянуть и про зубы, на которые действует не только фосфор, но и сахар, вызывающий кариес и разрушение зубной эмали. Для того, чтобы запустить процесс, достаточно 20 минут приема напитков.

Гастрит и диабет

Напитки разрушают кислотно-щелочной баланс желудка, а значит, созданы условия для развития гастрита. Гастрит — не последняя стадия. При длительном употреблении газированных напитков, у вас начнет образовываться язва желудка. А скачущий уровень сахара рано или поздно приведет к диабету.

Вред подсластителей

Газировки «лайт» содержат еще более вредный ингредиент — подсластитель. По вредности этот компонент почти ничем не уступает аспартаму. Лабораторные исследования показали, что употребление аспартама нарушает работу эндокринной системы, а значит это вещество — потенциальный двигатель новообразований в мозгу.
Anews: последние новости
Японские ученые выяснили, что плакать один раз в неделю очень полезно 9 признаков, что у вашего партнера нездоровые отношения с родителями Неочевидная угроза, или почему стоит отказаться от чайных пакетиков
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные факты о девушках, оказавшиеся правдой1
Вещи, которые вам нужно срочно выбросить3
Собчак впервые показала лицо сына10
Ирена Понарошку показала пикантное фото13
Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
04:51
Знаменитые вегетарианцы и мясоеды
Еда Звёзды
12:10
Звездные холостяки страны
Звёзды Любовь
13:41
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Звёзды Любовь
05:08
Странные факты о девушках, оказавшиеся правдой
Красота
10:55
Знаменитости, которые резко похудели и похорошели
Красота Звёзды
00:35
Неожиданные детали беременности Меган Маркл
Звёзды
00:40
Вскрылось прошлое молодой жены Шнурова
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение