Менопауза: мифы и реальность

«Все женщины взрослеют с мыслью, что вместе с окончанием репродуктивного возраста заканчивается и жизнь. Но это совсем не так. Я верю, что менопауза — это абсолютная свобода. После этого момента женщина уже не раб гормонов — теперь она ими управляет, а не они ею», — заявила недавно Моника Беллуччи . Вокруг менопаузы не счесть мифов и страхов, что же ждет женщину за этой чертой на самом деле?

1. Климакс и менопауза — это разные понятие. Первый — навсегда, а после менопаузы функции могут и вернуться.

Действительно, это вещи разные. Менопауза — это время последней менструации. Тогда как климакс — это период который начинается через 12 месяцев после менопаузы и длится до конца жизни. Можно ли запустить менструальный цикл вновь после менопаузы? Безусловно. У современных врачей есть масса диагностических методик, определяющих причину остановки менструаций, а также лечебных методов, которые помогут запустить его вновь. Но, надо понимать, что подобное реально не во всех случаях.

2. Сексуальное влечение после менопаузы снижается

Если женщина не предпринимает никаких шагов для коррекции симптомов менопаузы, для поддержания в норме гормонального фона, то такое возможно. В первой половине климактерического периода это связано с неприятными симптомами, которые беспокоят женщину, с изменениями ее психоэмоционального состояния. Происходят изменения и в интимной области: изменяется тонус влагалищных мышц, может беспокоить сухость во влагадище, недостаточная выработка естетсвенной смазки во время секса. Опять же все вышеперечисленное можно и нужно корректировать совместно с врачом гинекологом. Это позволит избежать проблем в сексуальной жизни. в климактерический период.

3. Чем позже начались месячные, тем позже наступит менопауза

Это не совсем так. Время наступления менопаузы зависит от множества причин. Одна из них — яичниковый резерв. У одних женщин он измеряется сотнями тысяч, у других десятками. Конечно, не все они дойдут до стадии овуляции и разовьются в яйцеклетки. Это получиться лишь у 0,1-1% фолликулов, остальные 99% погибнут за счет естественной смерти — апоптоза. При этом женщины, у которых яичниковый резерв окажется меньше, заведомо в проигрыше, ведь им предстоит столкнуться с проявлениями климакса раньше. На время наступления менопаузы влияет и образ жизни: вредные привычки, особенности питания, сопутствующие заболевания. Приблизительный возраст начала менопаузы у женщины можно рассчитать, ориентируясь на таковой у мамы и бабушки. Не случайно врач старается собрать семейный анамнез, чтобы предугадать возможные риски женщины, связанные со здоровьем. Поэтому можно сказать: если у матери менопауза наступила рано, то же самое произойдет и у дочери. Это, конечно, не аксиома. Однако вероятность развития такого сценария очень велика — она составляет 50-75%.

4. Поздние роды отодвигают начало менопаузы

Увы, это не так. И в принципе мнение, что роды омолаживают — не более, чем миф. Беременность — достаточно серьезное испытание для организма женщины. С течением времени наш организм не становится крепче и здоровее, скорее наоборот. Поздние роды заберут те остатки здоровья, которые у женщины остались. Порвется там, где тонко, а у каждой конкретной женщины это индивидуально. Возможно, если ребенок желанный и долгожданный, климактерические изменения для женщины пройдут незаметно или же она их легче перенесет из-за позитивного эмоционального настроя.

5. После наступления менопаузы женщины толстеют

Если женщина не скорректирует режим питания, будет вести малоподвижный образ жизни, не будет стремится какими-либо способами поддержать гормональный баланс на уровне, то действительно возможен набор лишнего веса. Снижается уровень эстрогенов, а также андрогенов (но не так резко). Такой дисбаланс может привести к метаболическим расстройствам, в результате которых изменяется углеводный и жировой обмен. Причем женщина может набрать вес стремительно, за короткий период времени до 8-10 кг. Избавиться от него в дальнейшем будет очень трудно. Происходит и перераспределение жировой ткани. Жир чаще откладывается на передней брюшной стенке по типу фигуры «яблоко».

6. После наступления менопаузы резко появляется больше морщин на лице, потому что перестает вырабатываться коллаген

К сожалению, это так. Достаточный синтез эстрогенов важен для стимуляции обновления волокон кожи — коллагена и эластина. Как только снижается его выработка, женщина наблюдает увеличение количества морщин на лице, обвисание мягких тканей. Не случайно врачи-косметологи ведут женщин в менопаузе совместно с гинекологом-эндокринологом. Только так удается добиться хорошего и долговременного эффекта от эстетических процедур.

Самое тяжелое время — это начало менопаузы, когда начинаются приливы и раздражительность. Потом легчает.

Условно, если говорить о симптомах, таких как приливы, жар, потливость, нарушение психоэмоционального состояния, то они действительно наиболее ярко проявляют себя в начале менопаузы или в пременопаузе (период, предшествующий последней менструации, продолжительностью 3-4 года). Но нельзя забывать об индивидуальных особенностях женщины. У кого-то этот период длится 1-2 года, у кого-то 5 лет, а бывает, хоть и редко, 10-15 лет….

Многие женщины терпят неприятные симптомы, не предпринимают никаких шагов для решения проблемы, считая, что это естественный процесс, который нужно просто пережить. Он, конечно, естественный, но пережить его можно с большим комфортом и с меньшими потерями для здоровья. Менопауза повышает риски развития остеопороза, атеросклероза, изменений в интимной области — урогенитальной атрофии. На сегодняшний день у врачей есть реальная возможность помочь женщине поддержать ее качество жизни, оптимальный вес и снизить вероятность развития заболевания, связанных с изменением гормонального фона.

Приближение менопаузы можно определить по определенным предвестникам, которые дают о себе знать за 2-3 года до ее начала.

Климактерический период делится на несколько этапов, первым из которых является пременопауза — годы предшествующие последней менструации. Длительность его составляет 3-4 года. В пременопаузу женщина действительно может столкнуться с достаточно яркими проявлениями, которые могут свидетельствовать о приближении менопаузы. К ним, прежде всего, относятся нарушения ритма менструаций и сна, приливы, ночная потливость, эмоциональная неустойчивость, ухудшение памяти.