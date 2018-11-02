Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале

Если вы регулярно обещаете себе начать ходить в тренажёрный зал, но всякий раз находите причины пропустить занятие, то взгляните на этих людей. С помощью упорных тренировок они совершенно изменили тела, и теперь знакомые просто не узнают их.

1. Россиянин Игорь Емельянов всегда был самым щуплым и маленьким мальчиком. Насмешки одноклассников преследовали его, не изменилась ситуация даже тогда, когда Игорь закончил школу и перешёл в колледж. Тогда парень отправился в спортивный зал. Несмотря на то, что тренировки давались ему с трудом, Игорь продолжал занятия и втянулся. В результате парень превратился в настоящего бодибилдера, а его сверстникам остаётся лишь завидовать и восхищаться.

2. Жаклин Адан обладала более чем внушительными формами, но не особенно волновалась по этому поводу. Однако, когда во время поездки в «Диснейленд» женщина застряла в турникете, она задумалась. Жаклин отправилась к диетологу и выяснила, что весит 231 кг. Тогда она занялась собой и за четыре года избавилась от 159 килограммов. Для этого Жаклин пришлось не только ограничить питание, но и уделять время спорту. Сегодня женщина помогает худеть другим.

Рассказы о других людях, сумевших победить себя, смотрите в видео.