Ещё
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале 

Рамблер 4 часа назад
Если вы регулярно обещаете себе начать ходить в тренажёрный зал, но всякий раз находите причины пропустить занятие, то взгляните на этих людей. С помощью упорных тренировок они совершенно изменили тела, и теперь знакомые просто не узнают их.
1. Россиянин Игорь Емельянов всегда был самым щуплым и маленьким мальчиком. Насмешки одноклассников преследовали его, не изменилась ситуация даже тогда, когда Игорь закончил школу и перешёл в колледж. Тогда парень отправился в спортивный зал. Несмотря на то, что тренировки давались ему с трудом, Игорь продолжал занятия и втянулся. В результате парень превратился в настоящего бодибилдера, а его сверстникам остаётся лишь завидовать и восхищаться.
2. Жаклин Адан обладала более чем внушительными формами, но не особенно волновалась по этому поводу. Однако, когда во время поездки в «Диснейленд» женщина застряла в турникете, она задумалась. Жаклин отправилась к диетологу и выяснила, что весит 231 кг. Тогда она занялась собой и за четыре года избавилась от 159 килограммов. Для этого Жаклин пришлось не только ограничить питание, но и уделять время спорту. Сегодня женщина помогает худеть другим.
Рассказы о других людях, сумевших победить себя, смотрите в видео.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя есть много хурмы
Звезды, которые избавились от большой груди12
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж2
Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»32
Девушки, потерявшие свою красоту18
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
11:53
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
13:23
Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде
Красота
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение