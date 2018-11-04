В каком возрасте нужно начинать половую жизнь

Почти во всех странах мира, за некоторым исключением, отсутствуют строгие возрастные рамки начала половой жизни у молодежи. Каждый человек решает сам, когда ему впервые заняться любовью с партнером. Но у медиков есть свои выводы на этот счет и основаны они на физиологии и психологии человека.

Когда гормональная система готова

Ученые из Калифорнийского университета, город Ирвайн, давно установили, что первый сексуальный опыт влияет на всю дальнейшую половую и психологическую жизнь человека. В США средний показатель начала сексуальных контактов у подростков варьируется между 14 и 17 годами.

И зачастую это начинается не на основе вспыхнувших романтических чувств, а под давлением подросткового социума и агрессивного влияния СМИ. Между тем, период в 14-15 лет, как считают американские психологи, наиболее опасен для начала половой жизни как у девушек, так и у юношей.

Гормональная система только начала свою работу, некоторые виды секреции еще недостаточно развиты и полноценный сексуальный опыт, приносящий удовольствие обоим партнерам, еще в принципе невозможен. Между тем разочарование и болезненные ощущения очень часто оставляют людям психологическую травму на всю жизнь.

Американские психологи называют цифру в 40% — это те, уже взрослые граждане, которым понадобилась помощь сексолога, чтобы после первого раннего полового контакта наладить свою дальнейшую интимную жизнь. 12% — усредненное число пациентов, которых американские психологи относят к так называемым, асексуалам, ставшим таковыми из-за своих нескольких первых неудачных сексуальных контактов. Но это статистические данные, составленные на основе анамнеза людей, обратившихся за профессиональной психологической помощью.

Реальная картина половой жизни современных взрослых американцев еще хуже. Это подтверждают опросы среди семейных пар, в возрасте от 30 до 38 лет. Среднее количество сексуальных контактов у них — 1-2 раза в месяц.

Психологи из Калифорнийского университета уверены, что для дальнейшей продолжительной и счастливой половой жизни первые совместные интимные опыты должны происходить у молодежи исключительно на фоне сильной эмоциональной привязанности друг к другу и в период между 18 и 21 годами, когда эндокринная система человека не только полностью сформирована, но и уже начала свою работу в максимальном режиме.

Полученные к тому времени теоретические данные, в том числе о способах контрацепции, лишь поспособствуют, чтобы впечатления от первого сексуального контакта остались исключительно позитивными.

Когда настала физиологическая зрелость

Согласно законодательным документам, в том числе Министерства здравоохранения РФ , физиологической зрелостью в нашей стране считается возраст 18 лет. Он обусловлен полноценным созреванием половой системы у юношей и установлением регулярного овуляторного менструального цикла у девушек. Также именно к этим годам отечественные врачи отмечают полноценное развитие нервной и костно-мышечной системы человека.

Но это — средние показатели, потому что любой организм формируется индивидуально и на генетическом уровне у представителей разных народов России половое созревание может происходить несколько раньше или позже указанного возраста. Однако даже аборты девочкам до 18 лет медицинские учреждение имеют право осуществлять по одному единственному показателю — «физиологическая незрелость». Именно этот фактор и является важным для начала половой жизни.

Детские гинекологи из Балтийского Института Репродуктологии Человека, Санкт-Петербург, считают, что физиологическая незрелость является основной причиной того, что ранний сексуальный контакт негативно отражается на дальнейшем соматическом здоровье девушки. Происходящие гормональные изменения в молодом женском организме серьезно влияют на восприимчивость слизистой влагалища к бактериальному воздействию. И пока у девочки не сформировался нормальный биоценоз (влагалища), она будет более восприимчива к любым инфекциям, передающимся половым путем. Более того, в этот момент они будут иметь самые серьезные последствия для ее дальнейшей репродуктивной системы и женского здоровья в целом.

Сексуальный контакт в 13-15 лет чреват высокой вероятностью получения микротравм несозревших стенок влагалища. Это, в свою очередь, очень часто приводит к эрозии шейки матки. А если сексуальные отношения происходили с юношей, инфицированным, например, банальным вирусом папилломы человека, то есть у него на руках присутствовали бородавки, то скорее всего, у девушки возникнет папилломавирус с явными признаками на половых органах. Но для не созревшего женского организма даже такое заболевание повышает риск развития не только эрозии, но и других доброкачественных и даже злокачественных опухолевидных образований.

Однако юноши и девушки, вступающие в свою первую половую близость, чаще всего ничего не знают об инфекциях, передаваемых половым путем, и уж тем более, не интересуются здоровьем друг друга. Между тем, чтобы получить гонорею, сифилис или ВИЧ-инфекцию, достаточно одного сексуального контакта.

«Приличный» вид молодого человека никак не отрицает у него наличие бородавок на руках и даже у прекрасного юноши из хорошей семьи, может быть сомнительный разовый опыт, о негативных последствиях которого он может не подозревать несколько месяцев. Но его вялотекущее венерическое заболевание для физиологически незрелой девушки однозначно будет иметь последствия, и иногда даже необратимые, в отличие от молодого мужчины, чей организм легче поддается лечению.

Чем опасно поздно начинать половую жизнь

Мужчины эмоционально тяжело переносят отсутствие сексуальной жизни и ее позднее начало — в промежутке между 25 и 29 годами, может повлиять на их психологическое поведение. Именно так считают аспиранты-сексологи Отдела сексопатологии Московского НИИ психиатрии. Молодые мужчины, не имевшие половых отношений, наиболее остро подвержены агрессии и необдуманным поступкам. Они чаще других своих, особенно женатых сверстников, ввязываются в сомнительного рода авантюры.

Те же представители сильного пола, которые обладают спокойным или стеснительным характером, и именно на этой почве не имеют сексуальных контактов, могут подвергаться скрытому от посторонних глаз психоэмоциональному внутреннему давлению, которое способно перерасти в острый психоз, истерию или даже в какую-либо маниакальную психиатрическую проблему. Но все это строго индивидуально и зависит исключительно от психотипа личности.

А вот физиологически воздержание от секса никак не влияет на мужской организм, в отличие от женского. Девушки, не имеющие половых контактов до 24 — 28 лет, тоже эмоционально тяжело переносят подобные состояния, особенно в дни овуляторого периода.

У них часто наблюдаются депрессия, также способная расформироваться в истерию. Но и физически у них начинают возникать различные патологии. Ординаторы из Московского областного НИИ акушерства и гинекологии заявляют, что это большое заблуждение, будто девственность избавляет женщину от половых инфекций.

Как ни странно, но у девушек, никогда не имевших половых контактов, при гинекологическом обследовании врачи часто диагностируют полипы цервикального канала, кондиломатоз или эктопию шейки матки, хронический эндоцервикоз. Все эти проблемы также связаны с естественным биоценозом влагалища, которое не участвуя в половой жизни, тормозит формировании общего иммунитета, и поэтому женский организм легко подвергается различным заболеваниям.

Поэтому для сохранения хорошего соматического и психологического здоровья индивида любого пола, начало его сексуальной жизни, по всем медицинским показателям, усреднено, должно начинаться не раньше 18 и не позже 22 лет, только тогда возможно избежать всех вышеназванных проблем.