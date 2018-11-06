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Зачем нужна зубная паста
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Зачем нужна зубная паста 

Рамблер 21 час назад
Зубной пастой мы пользуемся ежедневно. Но оказывается, ею можно не только чистить зубы, но и использовать для других целей. Попробуйте применить на практике эти советы и убедитесь, что зубная паста универсальна.
1. Нанесите зубную пасту на прыщик, чтобы предотвратить его разрастание. Паста подсушит кожу и уменьшит раздражение, так что прыщик будет менее заметным.
2. Используйте зубную пасту, чтобы удалить следы мела с любой поверхности.
3. Заменяйте пастой средства для удаления пятен с хромированных поверхностей. Она моментально удалит мутный налёт и придаст им первозданный блеск.
4. Нанесите зубную пасту на белую обувь, чтобы удалить потемневшие участки. Мелкие частицы, входящие в состав пасты, отчистят обувь и придадут ей свежий вид.
5. Превратите зубную пасту в средство для чистки раковины. Вы удивитесь, как легко она избавит поверхность от всех загрязнений.
6. Очистите детские бутылочки для молока. Паста не только удалит остатки молока со стенок и освежит ёмкости.
7. Откажитесь от дорогостоящих средств для чистки украшений. Паста прекрасно справляется с очищением золота и драгоценных камней, а чтобы результат более ещё лучше, возьмите зубную щётку. С таким набором вы очистите даже самые недоступные части украшений.
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