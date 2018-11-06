Назван продукт, который помогает худеть во сне

Назван продукт, который помогает сжигать калории даже во сне

В British Journal of Nutrition опубликованы результаты эксперимента ученых из Флориды. Участники в возрасте от двадцати лет съедали порцию творога за час — полчаса до сна.

В результате исследования выяснилось, что творог оказывает положительное влияние на рост мышц и ускоряет обмен веществ.

Ученые отметили, что это происходит благодаря казеину, медленно поступающему в организм и помогающему наладить стабильную подачу аминокислот.

Казеин — сложный белок, образующийся при створаживании молока. Казеин присутствует в молоке в связанном виде как соль кальция.

При употреблении творога также увеличивается термический эффект пищи. Это означает что организм расходует больше энергии в процессе пищеварения. Такие энергозатраты способствуют сжиганию жира.