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Назван продукт, который помогает худеть во сне
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Назван продукт, который помогает сжигать калории даже во сне 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
В British Journal of Nutrition опубликованы результаты эксперимента ученых из Флориды. Участники в возрасте от двадцати лет съедали порцию творога за час — полчаса до сна.
В результате исследования выяснилось, что творог оказывает положительное влияние на рост мышц и ускоряет обмен веществ.
Ученые отметили, что это происходит благодаря казеину, медленно поступающему в организм и помогающему наладить стабильную подачу аминокислот.
Казеин — сложный белок, образующийся при створаживании молока. Казеин присутствует в молоке в связанном виде как соль кальция.
При употреблении творога также увеличивается термический эффект пищи. Это означает что организм расходует больше энергии в процессе пищеварения. Такие энергозатраты способствуют сжиганию жира.
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