Еще 10 способов похудеть этой осенью

Осень — это не повод впадать в апатию и забывать о своей форме (а то к Новому году обнаружите в зеркале незнакомый силуэт на три размера больше). Отложите бургер в сторону и следуйте нашим советам.

Чек-ап

Если вы поставили себе цель похудеть, начните с проверки своего здоровья. Необходимо пройти первичную фитнес-диагностику, чтобы установить отсутствие противопоказаний к тренировкам по состоянию здоровья.

Пересмотреть график тренировок

Летом многие люди предпочитают заниматься фитнесом утром. Однако осенью организму сложнее адаптироваться к ранним подъемам и зарядке перед работой.

Совет — пересмотрите свой график тренировок. И выберите для себя оптимальное время для занятий спортом, чтобы не возникло обратного эффекта (набора массы) от стресса организма в холодное время года.

Заниматься на улице

Еще теплый ноябрь — прекрасная пора для активных видов спорта на улице. Будь то пробежка или велопрогулка — мозг обогащается кислородом, тело приобретает тонус, Ваш организм заряжается энергией.

Попробовать новый тренинг

Интервальные тренировки HIIt обретают популярность осенью, так как при плотном рабочем графике, позволяют уделить немного времени занятиям с положительным результатом. HIIT тренинг представляет из себя силовую или кардио тренировку с последовательным чередованием максимальных, средних и умеренных уровней нагрузок, что способствует быстрому жиросжиганию.

Контролируйте питание

Осенью в особенности старайтесь контролировать свое питание, в этом залог (примерно на 70%) вашего успеха в процессе похудения. Выбирайте блюда, содержащие полезные жиры. Это нежирное мясо, птица, белая рыба, авокадо, оливковое масло. Готовьте овощные супы и употребляйте в пищу различные приправы и специи. Укрепляйте иммунитет, добавляя в пищу чеснок и имбирь.

Не отходя от кассы

Сопутствующим занятием и альтернативой похода в тренажерный зал является тренировка дома во время просмотра сериалов. Ведь все мы любим проводить холодные осенние вечера в уютной обстановке своей гостиной. Используйте время с пользой, выполняя один из базовых комплексов упражнений с собственным весом (приседания, махи, выпады, отжимания, планка).

Движение — жизнь

Не ищите легких путей: выбирайте маршруты пешком, а не на машине. Поднимайтесь по лестнице, а не на эскалаторе. Делайте выбор в увеличении кардио нагрузок в повседневной жизни, тогда лишние объемы будут уходить значительно быстрее.

Следите за перекусами

Следите за тем, какие снэки вы употребляете. Во время рабочего дня мы не замечаем, сколько шоколадных батончиков съедаем, запивая подслащенным кофе из автомата. Делайте выбор в пользу небольшой порции орехов, сухофруктов, фруктовых чипсов, смузи.

По-прежнему пейте много воды

В холодное время года наше внимание переключается на теплые напитки. Однако употребление собственной нормы воды не отменяется. Берите всегда с собой спортивную бутылку или термос с водой и пейте, не дожидаясь чувства жажды. Норма потребления воды у каждого своя. Старайтесь потреблять от 1,5-2 литров воды в день.

Не игнорируйте тренера

Если Вы хотите достичь результаты быстрее, следует обратиться к профессиональному фитнес-инструктору, который поможет решить задачу, учитывая индивидуальные особенности организма, возраст и пол. Персональный тренер сможет составить для Вас план питания и подобрать комплексный эффективных упражнений, которые помогут в кратчайшие сроки достичь желаемого результата.